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Нурбанчик: Это надо было видеть аэропорт, весь зал прилёта и привокзальная площадь была переполнена молодежью, такое сложилось впечатление, что попал на супер мега студенческую вечеринку

Цитата:А ведь всё логично. Беби-бум в РФ и в Казахстане начался в начале 2000-х. И это они сейчас почитатели Навального.