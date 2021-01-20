Прогноз на 5 дней
ясно-21°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40760
Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 20.01.21 - 16:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале августа 2020 года в центре города Костанай, через дорогу от областного акимата началось строительство офисного здания на небольшом участке по улице Дулатова. Территория участка мала и зажата зданием государственного архива, зданием экономического суда и многоквартирным домом Дулатова, 89.
Читать новость

peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3791
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 20.01.21 - 16:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
земельный участок был приобретен новым владельцем, гражданином Турции

Иностранец купил землю или что он купил?
Документы я так понял на другого оформлены?
ГАСК ничего не контролирует, он только узаконил схему продажи земли.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3791
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 20.01.21 - 16:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Защита прав жильцов дома по улице Дулатова, 89 - характерный пример конфликта исполнительной власти и горожан.

Плевать хотели акиматовские на людей, акиматовские нынче привилегированный класс казахстанского общества.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
452
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 20.01.21 - 19:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну пойдёте вы в суд и что? Сейчас гос-во выигрывает в 99% случаев. Что творится в судах-кошмар. А ещё каких-то 10 лет назад было совсем по другому. Мы ходили в суд с надеждой на справедливость и выигрывали!
Профайл
Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
216
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 20.01.21 - 20:13
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Мы ходили в суд с надеждой на справедливость и выигрывали!
===========================================
Раньше мы знали волшебные слова. Одно из них "Пожалуйста". Т. е. вежливость была психологическим фактором. Сейчас бизнес знает волшебные слова. Или где? Я что ошибаюсь?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4426
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 08:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диктатура денег затмила всё остальное, это когда едешь так спокойно, никого не трогаешь, а сзади моргает и сигналит джип с номерами три шестерки или семёрки, мол пропусти. Спешат дела делать...
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1939
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 09:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у турецкоподданого Эркана Язиси денег много. Так что, писать жалобы бесполезно. Он уже все давно порешал.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3791
Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 09:56
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Сейчас гос-во выигрывает в 99% случаев

Вот только здесь иностранец и государство встаёт на его защиту.
Я могу понять инвестиции и все дела, но тут офис, который может расположиться где угодно.
Опять картина когда хотелки одних исполняют за счёт других и опять же за счёт безропотных горожан.
Одним словом чужие во власти.
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
449
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 10:50
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У жителей Костаная недоверие к государственным органам перерастает в чувство бессилия Источник:

Чаще в чувство ненависти. Если бы они слышали все проклятия, которые несутся в их адрес! Да если бы ещё опасались вселенского бумеранга (жаль, что его на самом деле нет)...
Профайл
c
§ citizen
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.21
Сообщений:
2
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 12:28
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Состоялся очередной суд. Уже появился нотариальный договор передачи документов, хотя на предыдущем заседании четко было сказано, что документы просто переданы из рук в руки безнотариально. Выяснилось в ходе суда, что имеется другой рабочий проект, который еще не предоставлен суду. Не удивлюсь, если к следующему заседанию у застройщика будут все разрешительные документы на его имя.
Профайл
c
§ citizen
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.21
Сообщений:
2
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 13:01
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот участок уже давно является предметом спора между жителями и желающими что-нибудь возвести на этом клочке земли. Но раньше до начала строительства соблюдались необходимые процедуры и проводились общественные слушания, и жители дома не давали свое согласие на строительство. Также и государственный архив был против застройки, т.к. по техническим требованиям в целях безопасности нельзя занимать площадь в определенном радиусе от архива на случай пожара и демобилизации архивного фонда. Видимо сейчас эти требования необязательны, раз разрешение на строительство госорганами выдано? А в данный момент подъезда со стороны стройки ни к архиву, ни к жилому дому нет. Непонятна позиция областного акимата, архитектуры и земельного комитета… Мы уже привыкли, что мнение населения никто в расчет не берет, но Госархив это государственное учреждение и почему требования по соблюдению необходимой территории рядом с архивом сами эти же органы нарушают. Почему этот участок продается в частные руки под застройку? Почему нельзя оставить этот участок и другие такие же участки в центре города в собственности государства и не засадить их просто цветами? У нас что строить негде, земли мало? Вроде не Венеция и не Амстердам, где каждый кусочек земли действительно на вес золота...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6649
Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 13:13
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Одним словом чужие во власти.

А вы хотите чтобы ваши были?
Так они так кому-то чужие будут,всем не угодишь,особено жителям двора где общагу поставили)
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3791
Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 13:41
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы хотите чтобы ваши были?

:lol: Интересный поворот
Цитата:
abaika95:
всем не угодишь,особено жителям двора где общагу поставили)

Кому кроме Эркана Язиси хотят угодить акиматовские?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, drakon, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS