Отправлено: - 11:17

2000 года рождения, педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества»,

Цитата:Хорошие депутаты у насГлавное с большим жизненным опытом и педагоги к тому же в 20 летУчат подрастающее поколение и свои знания им передаютЭдак к 25 уже заслуженный педагог будетА в 30 уже на пенсию пораА там спокойная старость и шахматы на лавочке с соседом