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≡ И один депутат в поле воин?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40760
И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 11:17
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С момента избрания депутатов маслихатов всех уровней прошло ровно 10 дней. Партии успели не только составить списки лиц, которые должны получить мандат, но и провести первые заседания. «НГ» посмотрела, чем в первую очередь занялись народные избранники. И задала вопрос некоторым из депутатов, а также тем, кто ими не стал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6649
Re: И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 11:17
#1
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Цитата:
2000 года рождения, педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества»,

Хорошие депутаты у нас
Главное с большим жизненным опытом и педагоги к тому же в 20 лет
Учат подрастающее поколение и свои знания им передают
Эдак к 25 уже заслуженный педагог будет
А в 30 уже на пенсию пора
А там спокойная старость и шахматы на лавочке с соседом
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
45
Re: И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 11:57
#2
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коммунисты эти выборы профукали. А теперь уповают на будущие. А то они не знали что в январе это мероприятие состоится? Теперь локти кусают, да что толку. Левые нынче беззубые , не то что ленинские большевики.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6649
Re: И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 13:10
#3
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Цитата:
рихард:
не то что ленинские большевики.

Ленинские да
Сталинские да
А дальше уже приспособленцы пошли
Лифт на вверх через партию
Поэтому и 1991 год так тихо прошел
Все кто надо оборотились
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