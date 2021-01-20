Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?

Отправлено: - 13:01

Этот участок уже давно является предметом спора между жителями и желающими что-нибудь возвести на этом клочке земли. Но раньше до начала строительства соблюдались необходимые процедуры и проводились общественные слушания, и жители дома не давали свое согласие на строительство. Также и государственный архив был против застройки, т.к. по техническим требованиям в целях безопасности нельзя занимать площадь в определенном радиусе от архива на случай пожара и демобилизации архивного фонда. Видимо сейчас эти требования необязательны, раз разрешение на строительство госорганами выдано? А в данный момент подъезда со стороны стройки ни к архиву, ни к жилому дому нет. Непонятна позиция областного акимата, архитектуры и земельного комитета… Мы уже привыкли, что мнение населения никто в расчет не берет, но Госархив это государственное учреждение и почему требования по соблюдению необходимой территории рядом с архивом сами эти же органы нарушают. Почему этот участок продается в частные руки под застройку? Почему нельзя оставить этот участок и другие такие же участки в центре города в собственности государства и не засадить их просто цветами? У нас что строить негде, земли мало? Вроде не Венеция и не Амстердам, где каждый кусочек земли действительно на вес золота...