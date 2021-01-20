В начале августа 2020 года в центре города Костанай, через дорогу от областного акимата началось строительство офисного здания на небольшом участке по улице Дулатова. Территория участка мала и зажата зданием государственного архива, зданием экономического суда и многоквартирным домом Дулатова, 89. Читать новость
Ну пойдёте вы в суд и что? Сейчас гос-во выигрывает в 99% случаев. Что творится в судах-кошмар. А ещё каких-то 10 лет назад было совсем по другому. Мы ходили в суд с надеждой на справедливость и выигрывали!
Сабыр: Мы ходили в суд с надеждой на справедливость и выигрывали!
=========================================== Раньше мы знали волшебные слова. Одно из них "Пожалуйста". Т. е. вежливость была психологическим фактором. Сейчас бизнес знает волшебные слова. Или где? Я что ошибаюсь?
Вот только здесь иностранец и государство встаёт на его защиту. Я могу понять инвестиции и все дела, но тут офис, который может расположиться где угодно. Опять картина когда хотелки одних исполняют за счёт других и опять же за счёт безропотных горожан. Одним словом чужие во власти.
Состоялся очередной суд. Уже появился нотариальный договор передачи документов, хотя на предыдущем заседании четко было сказано, что документы просто переданы из рук в руки безнотариально. Выяснилось в ходе суда, что имеется другой рабочий проект, который еще не предоставлен суду. Не удивлюсь, если к следующему заседанию у застройщика будут все разрешительные документы на его имя.
Этот участок уже давно является предметом спора между жителями и желающими что-нибудь возвести на этом клочке земли. Но раньше до начала строительства соблюдались необходимые процедуры и проводились общественные слушания, и жители дома не давали свое согласие на строительство. Также и государственный архив был против застройки, т.к. по техническим требованиям в целях безопасности нельзя занимать площадь в определенном радиусе от архива на случай пожара и демобилизации архивного фонда. Видимо сейчас эти требования необязательны, раз разрешение на строительство госорганами выдано? А в данный момент подъезда со стороны стройки ни к архиву, ни к жилому дому нет. Непонятна позиция областного акимата, архитектуры и земельного комитета… Мы уже привыкли, что мнение населения никто в расчет не берет, но Госархив это государственное учреждение и почему требования по соблюдению необходимой территории рядом с архивом сами эти же органы нарушают. Почему этот участок продается в частные руки под застройку? Почему нельзя оставить этот участок и другие такие же участки в центре города в собственности государства и не засадить их просто цветами? У нас что строить негде, земли мало? Вроде не Венеция и не Амстердам, где каждый кусочек земли действительно на вес золота...
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