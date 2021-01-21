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≡ Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40760
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
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Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны. Его направят на подпись Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20934
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
#1
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Когда, уже у нас, примут такой закон?... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4426
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 12:25
#2
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Дракон, я удивлён, мы идем впереди Европы, офигеть!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20934
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:53
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Дракон, я удивлён, мы идем впереди Европы, офигеть!

Да, это - так... ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1435
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 13:23
#4
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Цитата:
drakon:
у нас,


Хоть в чём то МЫ впереди "тридцатки" !!! Мелочь, а так приятно.
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