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≡ Костанай - город контрастов (ларьков)
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40756
Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 17.01.21 - 19:17
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Находятся они (ларьки) и в центре города, и в спальных районах, на центральных улицах и на правительственных (Воинов-Интернационалистов), в сквере, на набережной, около торговых центров. Видимо, глаза чиновников их не замечают, но кто-то же должен следить за обликом города? Есть несколько экземпляров строений, которые имеют приличный внешний вид, но их меньшинство. Любуйтесь!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6642
Re: Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 17.01.21 - 19:17
#1
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Хорошие ларьки,удобно и сердито
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4425
Re: Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 17.01.21 - 20:13
#2
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Когда вывозили киоски первых комерсов, одной из причин для этого было испорченный архитектурный облик и рассадник криминала и антисанитарий,тогда немного жироватые стали обживать первые этажи, а бледноватые ушли на базар или на аренду в торговых домах. Показалось, киоски никогда уже не вернутся, однако вновь явились ввиде колбасных, цветочных, булочных и ремонта сотовых телефонов. Есть подозрение, второе явление этих малых архитектурных форм не что иное как нежелание крупных производителей платить за аренду и продвижение только своего бренда. Лично мне они не мешают
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Re: Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 17.01.21 - 20:24
#3
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Последнее фото - это вроде инициатива от властей была ??
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и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
65
Re: Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 17.01.21 - 21:13
#4
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Это вполне приличные еще, кроме одного. надо было еще сделать фото ларька, что поставили на Баймагамбетова, напротив драмтеатра и по Алтынсарина 28/2. Вот уж воистину избушки на курьих ножках, без воды и туалета, но пункты питания. Неужели продавцы в этих избушках работают в памперсах целый день?! :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9934
Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 17.01.21 - 21:33
#5
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По гуглите Киоски по всему загнивающему западу стоят. От уродливых до оригинальных. Вобщем это не наш бизнес придумал) но мы в последнее время особенные стали, в 30 ке себя чувствуем. Надо все запретить, оштрафовать, уничтожить.)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1774
Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 18.01.21 - 07:41
#6
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Да вы серьёзно что ли?!
Показывает вполне приличные ларёчки...а снять убогое @овнище на улице Арыстанбекова, в двух десятках метрах, не судьба?! Вот там действительно каждое лето вакханалия с этими арбузно-дынными бичарнями. Загородки из рабицы и профлиста, за которыми продавцы из молодняка весь день нужду справляют в ближайшей аллейке, там же горячительное употребляют.
Ещё и постоянная тусня возле этих торговых мест мешает обзору при выезде с ближайших дворов.
Из года в год эта мерзость жителям близлежащих домов создаёт "приятное" настроение.
Вот там хотя бы такие павильончики оборудовали как на этих фото. Пары компактных бы хватило. С водой, уборными,с минимальным благами.
Так чтоб не загромождать въезды/выезды со дворов, и полулицы.

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.01.2021 - 07:42]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10576
Re: Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 21.01.21 - 08:50
#7
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все идет по кругу,это закон природы.
данная ситуация с ларьками напоминает
внутреннюю политику Китая эпохи Мао,
где сначала всей страной бросились истреблять воробьев,
а потом начали их разводить.
Так и у нас, да что у нас, у соседей уже посерьезнее:
почти десять лет боролись с ларьками и тонарами,
а теперь в Госдуму внесен закон об их возрождении.
объясняется это тем, что торговых площадей на душу населения
в России осталось вдвое меньше, чем в большинстве европейских стран,
а отечественных производителей, которые хотят сбывать свои товары,
больше, чем магазинов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7665
Костанай - город контрастов (ларьков)
Отправлено: 21.01.21 - 09:40
#8
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Магнит в России начал открывать продуктовые ларьки по 18 м2 и это при том ,что у них и так супермаркеты на каждом шагу,казалось бы зачем,на раз открываются значит есть спрос.
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