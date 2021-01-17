Находятся они (ларьки) и в центре города, и в спальных районах, на центральных улицах и на правительственных (Воинов-Интернационалистов), в сквере, на набережной, около торговых центров. Видимо, глаза чиновников их не замечают, но кто-то же должен следить за обликом города? Есть несколько экземпляров строений, которые имеют приличный внешний вид, но их меньшинство. Любуйтесь! Читать новость
Когда вывозили киоски первых комерсов, одной из причин для этого было испорченный архитектурный облик и рассадник криминала и антисанитарий,тогда немного жироватые стали обживать первые этажи, а бледноватые ушли на базар или на аренду в торговых домах. Показалось, киоски никогда уже не вернутся, однако вновь явились ввиде колбасных, цветочных, булочных и ремонта сотовых телефонов. Есть подозрение, второе явление этих малых архитектурных форм не что иное как нежелание крупных производителей платить за аренду и продвижение только своего бренда. Лично мне они не мешают
Это вполне приличные еще, кроме одного. надо было еще сделать фото ларька, что поставили на Баймагамбетова, напротив драмтеатра и по Алтынсарина 28/2. Вот уж воистину избушки на курьих ножках, без воды и туалета, но пункты питания. Неужели продавцы в этих избушках работают в памперсах целый день?!
По гуглите Киоски по всему загнивающему западу стоят. От уродливых до оригинальных. Вобщем это не наш бизнес придумал) но мы в последнее время особенные стали, в 30 ке себя чувствуем. Надо все запретить, оштрафовать, уничтожить.)
Да вы серьёзно что ли?! Показывает вполне приличные ларёчки...а снять убогое @овнище на улице Арыстанбекова, в двух десятках метрах, не судьба?! Вот там действительно каждое лето вакханалия с этими арбузно-дынными бичарнями. Загородки из рабицы и профлиста, за которыми продавцы из молодняка весь день нужду справляют в ближайшей аллейке, там же горячительное употребляют. Ещё и постоянная тусня возле этих торговых мест мешает обзору при выезде с ближайших дворов. Из года в год эта мерзость жителям близлежащих домов создаёт "приятное" настроение. Вот там хотя бы такие павильончики оборудовали как на этих фото. Пары компактных бы хватило. С водой, уборными,с минимальным благами. Так чтоб не загромождать въезды/выезды со дворов, и полулицы.
все идет по кругу,это закон природы. данная ситуация с ларьками напоминает внутреннюю политику Китая эпохи Мао, где сначала всей страной бросились истреблять воробьев, а потом начали их разводить. Так и у нас, да что у нас, у соседей уже посерьезнее: почти десять лет боролись с ларьками и тонарами, а теперь в Госдуму внесен закон об их возрождении. объясняется это тем, что торговых площадей на душу населения в России осталось вдвое меньше, чем в большинстве европейских стран, а отечественных производителей, которые хотят сбывать свои товары, больше, чем магазинов.
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