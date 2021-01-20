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≡ Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40756
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 10:06
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Опубликованный в YouTube фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" за полсуток набрал свыше 15 миллионов просмотров. В описании к видео отмечается, что Навальный записал его до своего возвращения в Россию.
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
10
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 21.01.21 - 00:42
#30
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4425
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 21.01.21 - 08:35
#31
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Кадыров со своим боссом так спелись, ожидал про этот момент укажут, но видимо ещё не нарыли, хотя Рамзан и не скрывает что купается в деньгах...
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