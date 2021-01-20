Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...

Отправлено: - 23:51

Странно, почему в перечень светофоров с кнопкой так и не включили светофор на Карбышева у поста полиции? Кому интересно так нравится, когда там машины стоят в отсутствие пешеходов?

Пешеходам конечно хорошо, когда каждые 200-300 метров есть светофор, но как быть водителям лет через 5-7 если по столько новых светофоров будет прибавляться ежегодно? Не могу себе представить такого в Челябинске например, но ничего живут же как-то...