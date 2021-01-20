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≡ 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40756
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 14:30
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По смете на замену 22 светофоров и установку 13-ти новых необходимо выделить из городского бюджета 482,6 млн тенге. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ Василий ПОМАЗ.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
791
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 23:51
#15
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Странно, почему в перечень светофоров с кнопкой так и не включили светофор на Карбышева у поста полиции? Кому интересно так нравится, когда там машины стоят в отсутствие пешеходов?
Пешеходам конечно хорошо, когда каждые 200-300 метров есть светофор, но как быть водителям лет через 5-7 если по столько новых светофоров будет прибавляться ежегодно? Не могу себе представить такого в Челябинске например, но ничего живут же как-то...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4425
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 21.01.21 - 08:12
#16
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Про зелёную волну, помнится рассказывал прежний городовой, кстати несколько раз попадал, очень удобный факт, ехать постоянно на зелёный. Надо бы вместо цифровое табло, что-то другое, на предмет убывания по времени...
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