Отправлено: - 22:36

Dron:

что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России, но этот бизнес у них отжала банда кремля. (Ходорковский, Чичваркин и т.д).

[Исправлено: elektron, 20.01.2021 - 18:04]

Цитата:Вы это серьёзно? Хм??? Только не отжали, а реприватизировали. Один Ходорковский чего стоит. Ну развалилась бы Россея и что? кому лучше бы от этого стало, явно не простым людям. Геополитика серьёзное дело.Я тоже не могу всего разобрать, но Вам одно скажу. Северный поток 2 должны были ещё 2 года назад сдать и запустить. Но санкции США этого не допустили, швейцарцы, пролагающие трубы отказались от договора, под давлением США. В итоге проект должен был закончен осенью прошлого года, Российскими силами и последние километры были сокращены. Но...Но во чудо, отравляют Навального и новые санкции. В чьих интересах всё это вопрос риторический? Но навальный, как последняя фишка используется теми людьми, которые по известным причинам хотят всеми силами не допустить не только завершения проекта, но и как можно больше навредить "сыграл" свою карту. Возможно у него и выбора не было. За Ходорковским и заказные убийства числятся.Да и результат ущерба, нанесённого внешней политике и внутренней экономике вообще сложно подсчитать. Это больше вредительство России и её жителям, чем борьба за справедливость. И ещё не известно во скольких областях аналогичные потери понесла страна?А Вам удачи на новом месте. Привыкните, не а нет, на то и суда нет. У меня десятки коллег переехали, правда ещё в конце 90-ых, начале двухтысячных. Усе довольны