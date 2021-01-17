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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:27
Цитата:
----Скушно без вас !!!
Козлов я:
Абайка и Алекс
Абайка и Алекс
----Скушно без вас !!!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:31
Цитата:
ну я что то подобное и подумал.
Гога:
Я тебе в личку отвечу
Я тебе в личку отвечу
ну я что то подобное и подумал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:36
Цитата:
----Выполнил задание??
abaika95:
Задание было с Максом поболтать во флуде
Задание было с Максом поболтать во флуде
----Выполнил задание??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:47
Цитата:
----Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился Не было возможности сразу ответить.
abaika95:
----Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился Не было возможности сразу ответить.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 21:37
В России - "событие века" - Навальный возвращается в Россию. На ЯПе и видео из самолёта, и из аэропорта. Люди с ума сошли - выдумали мессию себе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 23:55
Цитата:
----Это просто толпа.
Victor Yang:
Люди с ума сошли - выдумали мессию себе
Люди с ума сошли - выдумали мессию себе
----Это просто толпа.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.01.21 - 00:30
Цитата:
Ну поболтал же)
Цитата:
Ну я так и думал,что коттедж под самый новый год достраивал?)
Цитата:
Солженицын 2.0.
Ниче уже не попишешь
Другой оппозиции нет поэтому будем любить негодяя назло власти
Детская логика
Ну и аудитория у Навального детская либо которая мыслит по детски
Бабушке назло уши отморожу
Так было веками
Сначала назло власти любили революционеров бомбистов убивающих чиновников
Добились своего,революционеры сели у власти
Нет опять все не так
Теперь назло власти будем любить диссидентов и политических популистов
Добились своего Солженицын,Горбач,Ельцин сели у власти
Опять что-то не то
Кого любить назло этой власти?
Будем теперь вспоминать как раньше было хорошо и стабильно
Ну добились Путин сел на трон
Оооопять что то не так
Теперь хотим опять свободы
Будем любить популиста и ворюгу
Так и будет кругами
Гога:
Выполнил задание??
Выполнил задание??
Ну поболтал же)
Цитата:
Гога:
Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился Не было возможности сразу ответить.
Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился Не было возможности сразу ответить.
Ну я так и думал,что коттедж под самый новый год достраивал?)
Цитата:
Victor Yang:
В России - "событие века" - Навальный возвращается в Россию. На ЯПе и видео из самолёта, и из аэропорта. Люди с ума сошли - выдумали мессию себе.
В России - "событие века" - Навальный возвращается в Россию. На ЯПе и видео из самолёта, и из аэропорта. Люди с ума сошли - выдумали мессию себе.
Солженицын 2.0.
Ниче уже не попишешь
Другой оппозиции нет поэтому будем любить негодяя назло власти
Детская логика
Ну и аудитория у Навального детская либо которая мыслит по детски
Бабушке назло уши отморожу
Так было веками
Сначала назло власти любили революционеров бомбистов убивающих чиновников
Добились своего,революционеры сели у власти
Нет опять все не так
Теперь назло власти будем любить диссидентов и политических популистов
Добились своего Солженицын,Горбач,Ельцин сели у власти
Опять что-то не то
Кого любить назло этой власти?
Будем теперь вспоминать как раньше было хорошо и стабильно
Ну добились Путин сел на трон
Оооопять что то не так
Теперь хотим опять свободы
Будем любить популиста и ворюгу
Так и будет кругами
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.01.21 - 09:30
Цитата:
Вить, @овна он кусок)
Любому здравомыслящему ясно.
Политика грязная игра. Нет там святых и мессий
Victor Yang:
Вить, @овна он кусок)
Любому здравомыслящему ясно.
Политика грязная игра. Нет там святых и мессий
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.01.21 - 14:12
Цитата:
-----Все проще намного ,живу еще с августа . Просто инета не было.
abaika95:
под самый новый год достраивал?
под самый новый год достраивал?
-----Все проще намного ,живу еще с августа . Просто инета не было.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.01.21 - 22:31
Цитата:
Зря конечно он лезет в политику, испачкался уже весь, здоровье подорвал. В ФБК ему самое место. Они там реально дофига распилов приостановили. Суммы баснословные остались в бюджете. И пофиг, кто ему платил за это - победителей не судят.
Горожанин_kst:
Вить, @овна он кусок) Любому здравомыслящему ясно. Политика грязная игра. Нет там святых и мессий
Вить, @овна он кусок) Любому здравомыслящему ясно. Политика грязная игра. Нет там святых и мессий
Зря конечно он лезет в политику, испачкался уже весь, здоровье подорвал. В ФБК ему самое место. Они там реально дофига распилов приостановили. Суммы баснословные остались в бюджете. И пофиг, кто ему платил за это - победителей не судят.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 17:39
Цитата:
Ну да без нета в коттедже никуда)
Цитата:
ФСБ давно надо было взять его в оборот и его руками убирать неугодных губеров типо Фургала
Но что-то не получилось
Или получилось)
Узнаем лет через 50 только всю правду
Гога:
Все проще намного ,живу еще с августа . Просто инета не было.
Все проще намного ,живу еще с августа . Просто инета не было.
Ну да без нета в коттедже никуда)
Цитата:
maxsaf:
И пофиг, кто ему платил за это - победителей не судят.
И пофиг, кто ему платил за это - победителей не судят.
ФСБ давно надо было взять его в оборот и его руками убирать неугодных губеров типо Фургала
Но что-то не получилось
Или получилось)
Узнаем лет через 50 только всю правду
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 18:21
Цитата:
понятно, какой интернет в сарайке может быть.
Гога:
Не было возможности сразу ответить.
Не было возможности сразу ответить.
понятно, какой интернет в сарайке может быть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 22:48
Цитата:
----Как всегда , однозначно прав.
alex_60:
понятно
понятно
----Как всегда , однозначно прав.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 22:51
Цитата:
-----Зато не краснел во флуде
alex_60:
какой интернет
какой интернет
-----Зато не краснел во флуде
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 23:17
Цитата:
Нафик он им не сдался. Что такое может он, чего не могут они? Выход на иностранные спецслужбы? Во внутренних делах - так себе преимущество))
abaika95:
ФСБ давно надо было взять его в оборот и его руками убирать неугодных губеров типо Фургала Но что-то не получилось
ФСБ давно надо было взять его в оборот и его руками убирать неугодных губеров типо Фургала Но что-то не получилось
Нафик он им не сдался. Что такое может он, чего не могут они? Выход на иностранные спецслужбы? Во внутренних делах - так себе преимущество))
-
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