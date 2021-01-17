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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 32 из 33«1...30313233»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:27
#466
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Цитата:
Козлов я:
Абайка и Алекс

----Скушно без вас !!! :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:31
#467
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Цитата:
Гога:
Я тебе в личку отвечу


ну я что то подобное и подумал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:36
#468
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Цитата:
abaika95:
Задание было с Максом поболтать во флуде

----Выполнил задание??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 20:47
#469
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Цитата:
abaika95:

----Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился :lol: :lol: Не было возможности сразу ответить.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 21:37
#470
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В России - "событие века" - Навальный возвращается в Россию. На ЯПе и видео из самолёта, и из аэропорта. Люди с ума сошли - выдумали мессию себе.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 23:55
#471
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Цитата:
Victor Yang:
Люди с ума сошли - выдумали мессию себе

----Это просто толпа.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6642
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.01.21 - 00:30
#472
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Цитата:
Гога:
Выполнил задание??

Ну поболтал же)
Цитата:
Гога:
Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился Не было возможности сразу ответить.

Ну я так и думал,что коттедж под самый новый год достраивал?)
Цитата:
Victor Yang:
В России - "событие века" - Навальный возвращается в Россию. На ЯПе и видео из самолёта, и из аэропорта. Люди с ума сошли - выдумали мессию себе.

Солженицын 2.0.
Ниче уже не попишешь
Другой оппозиции нет поэтому будем любить негодяя назло власти
Детская логика
Ну и аудитория у Навального детская либо которая мыслит по детски
Бабушке назло уши отморожу
Так было веками
Сначала назло власти любили революционеров бомбистов убивающих чиновников
Добились своего,революционеры сели у власти
Нет опять все не так
Теперь назло власти будем любить диссидентов и политических популистов
Добились своего Солженицын,Горбач,Ельцин сели у власти
Опять что-то не то
Кого любить назло этой власти?
Будем теперь вспоминать как раньше было хорошо и стабильно
Ну добились Путин сел на трон
Оооопять что то не так
Теперь хотим опять свободы
Будем любить популиста и ворюгу
Так и будет кругами
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.01.21 - 09:30
#473
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Цитата:
Victor Yang:

Вить, @овна он кусок)
Любому здравомыслящему ясно.
Политика грязная игра. Нет там святых и мессий
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.01.21 - 14:12
#474
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Цитата:
abaika95:
под самый новый год достраивал?

-----Все проще намного ,живу еще с августа . Просто инета не было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.01.21 - 22:31
#475
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Цитата:
Горожанин_kst:
Вить, @овна он кусок) Любому здравомыслящему ясно. Политика грязная игра. Нет там святых и мессий

Зря конечно он лезет в политику, испачкался уже весь, здоровье подорвал. В ФБК ему самое место. Они там реально дофига распилов приостановили. Суммы баснословные остались в бюджете. И пофиг, кто ему платил за это - победителей не судят.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6642
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 17:39
#476
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Цитата:
Гога:
Все проще намного ,живу еще с августа . Просто инета не было.

Ну да без нета в коттедже никуда)
Цитата:
maxsaf:
И пофиг, кто ему платил за это - победителей не судят.

ФСБ давно надо было взять его в оборот и его руками убирать неугодных губеров типо Фургала
Но что-то не получилось
Или получилось)
Узнаем лет через 50 только всю правду
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 18:21
#477
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Цитата:
Гога:
Не было возможности сразу ответить.


понятно, какой интернет в сарайке может быть.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 22:48
#478
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Цитата:
alex_60:
понятно

----Как всегда , однозначно прав. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 22:51
#479
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Цитата:
alex_60:
какой интернет

-----Зато не краснел во флуде :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 23:17
#480
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Цитата:
abaika95:
ФСБ давно надо было взять его в оборот и его руками убирать неугодных губеров типо Фургала Но что-то не получилось

Нафик он им не сдался. Что такое может он, чего не могут они? Выход на иностранные спецслужбы? Во внутренних делах - так себе преимущество))
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