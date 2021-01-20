Отправлено: - 15:51

юля елиссева:

ох, как рвутся-то пуканы у ваты...

Добрый земледелец:

С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...

[Исправлено: Маркс, 20.01.2021 - 15:52]

Цитата:Это самый ожидаемый комментарий от либерастов! Он записан на первой странице их пресловутой методички как эпиграф. Зачем анализировать, думать головой, сопоставлять факты, приводить какие-то доводы, когда существует стандартный набор для всех ситуаций, типа торжественного комплекта Остапа Бендера. Общаться с либерастом - это как разговаривать с голосовым роботом какой-нибудь службы поддержки. Когда структурированное меню исчерпывается, происходит либо переход в начало цикла, либо обрывается чем-нибудь невнятным и неадекватным.Цитата:Эк Вас повело-то не в ту сторону! Когда идет борьба с вредителями общества, может быть и страдают их родственники, но уж точно не страдают собратья по криминальной деятельности, а тем более простые граждане. Борьба же современной оппозиции, как раз наоборот, заставляет страдать всех непричастных, но отнюдь не тех, против кого она направлена. Почему крестьянин, чтобы купить себе смартфон, должен затрачивать больше своего труда из-за амбиций оппозиционера, опускающего международный рейтинг своей страны?