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≡ "Запорол косяк - заплати миллион" - Экс-начальника "Черного беркута" судят по обвинению в коррупции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40756
"Запорол косяк - заплати миллион" - Экс-начальника "Черного беркута" судят по обвинению в коррупции
Отправлено: 20.01.21 - 21:23
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Уголовное дело в отношении Армана АБИЛЕВА, бывшего начальника колонии особого режима "Черный беркут", рассматривают в Житикаринском районном суде. Сегодня допросили свидетелей, среди которых были осужденные и сотрудники УК 161/3.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
49
Re: "Запорол косяк - заплати миллион" - Экс-начальника...
Отправлено: 20.01.21 - 21:23
#1
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Ну что сказать? Жил напротив тюрьмы....теперь будет жить напротив дома!
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