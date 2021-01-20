Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...

Отправлено: - 21:11

[code], Гашека - к департаменту антикоррупционной службы



Ну для чего или для кого этот светофор? Для трёх машин которые выезжают из департамента АНТИКОР? А сколько времени задерживает этот никчёмный светофор у водителей...который работает и днём и ночью. Хотя ночью можно было бы установить в режиме "ВНИМАНИЕ" моргающий жёлтый.

Хотелось выразить пожелание по поводу светофора на повороте с пр.Абая на ул.Ворошилова. Давно назрел вопрос установки секции поворот налево разрешён при запрещёном красном.