Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40756
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 10:06
Опубликованный в YouTube фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" за полсуток набрал свыше 15 миллионов просмотров. В описании к видео отмечается, что Навальный записал его до своего возвращения в Россию.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 47
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 14:10
Цитата:
С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...
Я же понимаю, что если фильм Навального правдив, то это 100 млрд сворованных из бюджета. В деньгах может не понятно, но по факту, это непостроенные или недофинансированные больницы, разваленная инфраструктура, недополученные кем-то пенсии и пособия. Список можно продолжить.
Как говорил сам Путин, когда комментировал расследование Сноудена и сливы из почты дмпартии США: неважно кто и как слил эту информацию. Важна лишь ее суть. Ролик ведь не зря рассказывает о самой большой взятке Путину. В его сюжете история превращения государственного кошелька и госкорпораций в личный карман президента. И судя по выпискам, которые прилангаются к печатной версии Навального, в расследовании много достоверных фактов. Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
Маркс:
Причем страдают от этой революционной деятельности не только дорогие россияне
Причем страдают от этой революционной деятельности не только дорогие россияне
С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...
Я же понимаю, что если фильм Навального правдив, то это 100 млрд сворованных из бюджета. В деньгах может не понятно, но по факту, это непостроенные или недофинансированные больницы, разваленная инфраструктура, недополученные кем-то пенсии и пособия. Список можно продолжить.
Как говорил сам Путин, когда комментировал расследование Сноудена и сливы из почты дмпартии США: неважно кто и как слил эту информацию. Важна лишь ее суть. Ролик ведь не зря рассказывает о самой большой взятке Путину. В его сюжете история превращения государственного кошелька и госкорпораций в личный карман президента. И судя по выпискам, которые прилангаются к печатной версии Навального, в расследовании много достоверных фактов. Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:22
Цитата:
кому вы задаете этот вопрос?
вы россиянин?
Добрый земледелец:
Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
кому вы задаете этот вопрос?
вы россиянин?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 81
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 14:28
Не вижу ничего удивительного. Можно подумать у нас лучше. Любого поставь у власти будет тоже самое. Ну посмотрели, ну обсудили, "а воз и ныне там"...Переть против путинской системы бесполезно. Стоит ли так напрягаться.
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:35
и что то не понял, что за люди вокруг дворца толпами ходят,
машины ездят.
прислуга что ли ?
больше похоже на отель какой то.
машины ездят.
прислуга что ли ?
больше похоже на отель какой то.
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:42
да и вообще возня какая то мелкая.
ну пусть даже это его резиденция.
резиденция президента России.
избранного народом на всеобщих выборах.
ну и что такого?
две вертолетных площадки,ну и?
мостик через овраг,подстанция..
домик для чая..
ужас, деревья посажены рядком.. дорога..
а туалет там хоть есть в лесу..не раскрыто...
и все это - он меня хотел убить, потому что он вор.
у нас вон с другой стороны Тобола ,
тоже есть.
резиденция.
и что? там кто коррупционер?
[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 14:43]
ну пусть даже это его резиденция.
резиденция президента России.
избранного народом на всеобщих выборах.
ну и что такого?
две вертолетных площадки,ну и?
мостик через овраг,подстанция..
домик для чая..
ужас, деревья посажены рядком.. дорога..
а туалет там хоть есть в лесу..не раскрыто...
и все это - он меня хотел убить, потому что он вор.
у нас вон с другой стороны Тобола ,
тоже есть.
резиденция.
и что? там кто коррупционер?
[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 14:43]
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:47
а сектантов пациента сразу видно,
бункерный карлик ,ботоксный карлик,
путинизм мозга,путлер,банда кремля,
зомбопутинисты,кремлепуты и подобное-
другого то у них нет в аргументах.
как правило.
бункерный карлик ,ботоксный карлик,
путинизм мозга,путлер,банда кремля,
зомбопутинисты,кремлепуты и подобное-
другого то у них нет в аргументах.
как правило.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 452
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 15:01
Алекс,Вас прям несёт))
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 15:08
Цитата:
да нет, я все, закончил.
Сабыр:
Алекс,Вас прям несёт))
Алекс,Вас прям несёт))
да нет, я все, закончил.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1033
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 15:51
Цитата:
Это самый ожидаемый комментарий от либерастов! Он записан на первой странице их пресловутой методички как эпиграф. Зачем анализировать, думать головой, сопоставлять факты, приводить какие-то доводы, когда существует стандартный набор для всех ситуаций, типа торжественного комплекта Остапа Бендера. Общаться с либерастом - это как разговаривать с голосовым роботом какой-нибудь службы поддержки. Когда структурированное меню исчерпывается, происходит либо переход в начало цикла, либо обрывается чем-нибудь невнятным и неадекватным.
Цитата:
Эк Вас повело-то не в ту сторону! Когда идет борьба с вредителями общества, может быть и страдают их родственники, но уж точно не страдают собратья по криминальной деятельности, а тем более простые граждане. Борьба же современной оппозиции, как раз наоборот, заставляет страдать всех непричастных, но отнюдь не тех, против кого она направлена. Почему крестьянин, чтобы купить себе смартфон, должен затрачивать больше своего труда из-за амбиций оппозиционера, опускающего международный рейтинг своей страны?
[Исправлено: Маркс, 20.01.2021 - 15:52]
юля елиссева:
ох, как рвутся-то пуканы у ваты...
ох, как рвутся-то пуканы у ваты...
Это самый ожидаемый комментарий от либерастов! Он записан на первой странице их пресловутой методички как эпиграф. Зачем анализировать, думать головой, сопоставлять факты, приводить какие-то доводы, когда существует стандартный набор для всех ситуаций, типа торжественного комплекта Остапа Бендера. Общаться с либерастом - это как разговаривать с голосовым роботом какой-нибудь службы поддержки. Когда структурированное меню исчерпывается, происходит либо переход в начало цикла, либо обрывается чем-нибудь невнятным и неадекватным.
Цитата:
Добрый земледелец:
С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...
С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...
Эк Вас повело-то не в ту сторону! Когда идет борьба с вредителями общества, может быть и страдают их родственники, но уж точно не страдают собратья по криминальной деятельности, а тем более простые граждане. Борьба же современной оппозиции, как раз наоборот, заставляет страдать всех непричастных, но отнюдь не тех, против кого она направлена. Почему крестьянин, чтобы купить себе смартфон, должен затрачивать больше своего труда из-за амбиций оппозиционера, опускающего международный рейтинг своей страны?
[Исправлено: Маркс, 20.01.2021 - 15:52]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6642
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 16:59
Цитата:
Очень иронично читать это от апостола коммунистической религии святых Маркса-энгельса и их духовного сына Ульянова-ленина) даже тут умудрился вывести вывод что дворцы ворюг это благо народное))
Маркс да тебя бы настоящий Ленин за такие слова давно уже меньшевиком обьявил бы или мелкобуржуазным элементом)
Маркс:
. Общаться с либерастом - это как разговаривать с голосовым роботом какой-нибудь службы поддержки. Когда структурированное меню исчерпывается, происходит либо переход в начало цикла, либо обрывается чем-нибудь невнятным и неадекватным.
. Общаться с либерастом - это как разговаривать с голосовым роботом какой-нибудь службы поддержки. Когда структурированное меню исчерпывается, происходит либо переход в начало цикла, либо обрывается чем-нибудь невнятным и неадекватным.
Очень иронично читать это от апостола коммунистической религии святых Маркса-энгельса и их духовного сына Ульянова-ленина) даже тут умудрился вывести вывод что дворцы ворюг это благо народное))
Маркс да тебя бы настоящий Ленин за такие слова давно уже меньшевиком обьявил бы или мелкобуржуазным элементом)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.08.19
- Сообщений:
- 25
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 17:25
Все эти наезды на Путина и желание сменить президента ни к чему не приведут без создания реальных противовесов во власти в виде партий, а не ручной "оппозиции" как сейчас и это касается как России, так и Казахстана и неплохо бы для начала сделать закон о невозможности занятия более 40% мест в парламенте, что бы партии почувствовали силу и научились договариваться и естественно честные выборы, а не так как сейчас пародия на выборы и это касается как Казахстана, так и России.
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 9
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 18:27
Навальный еврей он или русский.
жаль если не русский,
настоящий россиянин
жаль если не русский,
настоящий россиянин
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6159
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 20:47
Цитата:
Юля смотрю фанат Путина, ни одного комментария про путина, а её "плющит" не по детски смотрю. Картинки "рисует"
юля елиссева:
Юля смотрю фанат Путина, ни одного комментария про путина, а её "плющит" не по детски смотрю. Картинки "рисует"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9916
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 21:17
Цитата:
Он же Крым у нее забрал)
elektron:
Юля смотрю фанат Путина, ни одного комментария про путина, а её "плющит" не по детски смотрю. Картинки "рисует"
Юля смотрю фанат Путина, ни одного комментария про путина, а её "плющит" не по детски смотрю. Картинки "рисует"
Он же Крым у нее забрал)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Козлов я, Нурбанчик
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать