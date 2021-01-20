Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?

Отправлено: - 19:19

Ну пойдёте вы в суд и что? Сейчас гос-во выигрывает в 99% случаев. Что творится в судах-кошмар. А ещё каких-то 10 лет назад было совсем по другому. Мы ходили в суд с надеждой на справедливость и выигрывали!