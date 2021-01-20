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≡ 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40755
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 14:30
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По смете на замену 22 светофоров и установку 13-ти новых необходимо выделить из городского бюджета 482,6 млн тенге. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ Василий ПОМАЗ.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
848
Re: 35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 14:30
#1
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нужно больше светофоров
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
120
Re: 35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 14:47
#2
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Странно. Аль-Фараби - Майлина в прошлом году новые светофоры поставили в рамках реконструкции Аль-Фариби в границах Майлина - Темирбаева. Уже старый стал? Менять пора?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
639
Re: 34 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 16:16
#3
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Цитата:
ZXC:
Уже старый стал? Менять пора?

Уточнили в отделе ЖКХ - там сообщили, что этот перекресток указан ошибочно. Исправили. Но появились новые вопросы) Выясняем
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
639
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 16:25
#4
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Уточнили ещё раз. Оказалось, что перекресток Темирбаева - Аль-Фараби тоже указан ошибочно. Спросили, как изменится общая сумма по работам. Получили ответ - ну это же считать надо) Видимо, будем делать ещё один запрос.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2187
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 16:35
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Уточнили ещё раз. Оказалось, что перекресток Темирбаева - Аль-Фараби тоже указан ошибочно.


И возникает вопрос об их компетенции...
Или попались нечаянно?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7138
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 17:16
#6
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Цитата:
таноми52:
Или попались нечаянно?

На ум приходит только формула "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Никто проверять не будет!
...Однако, проверили...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6642
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 17:37
#7
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Цитата:
yudjin:
ты говори столько! Никто проверять не будет! ...Однако, проверили...

Ну как ты в своей статье хвалился что тебе 100500 лайков и одобрительных коментов написали,мол поддержка народная...думал наверно кто проверять то будет правда?
Проверили))
Мелочь а показательно
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
712
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 17:37
#8
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14 с лишним лимонов на 1 светофор! Круто, наверно спутниковые
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 18:31
#9
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вот пишут
///В Шымкенте на одном из перекрестков установлен светодиодный светофор стоимостью более одного миллиона тенге. светофор управляется из центра оперативного наблюдения. Если возникнет пробка, то специалисты смогут решить проблему через компьютер, не выходя из здания.
В этом году планируется установить 27 светофоров, на что из областного бюджета выделили 80 миллионов тенге.///

по три млн за штуку.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20931
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 18:59
#10
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Цитата:
alex_60:
светодиодный светофор стоимостью более одного миллиона тенге.

Цитата:
alex_60:
по три млн за штуку.

Более одного миллиона, это может быть,
не только 3, но и 19 миллионов... :oops: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 19:07
#11
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Цитата:
drakon:
Более одного миллиона, это может быть, не только 3, но и 19 миллионов..


не может.
80/27=3
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
542
33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 19:56
#12
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Чкалова-Арыстанбекова тоже типа ламповый?
Вот шельмы
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