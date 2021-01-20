Re: 33 новых светофора планируют установить в Костанае в 2021...

Отправлено: - 18:31

вот пишут

///В Шымкенте на одном из перекрестков установлен светодиодный светофор стоимостью более одного миллиона тенге. светофор управляется из центра оперативного наблюдения. Если возникнет пробка, то специалисты смогут решить проблему через компьютер, не выходя из здания.

В этом году планируется установить 27 светофоров, на что из областного бюджета выделили 80 миллионов тенге.///



по три млн за штуку.