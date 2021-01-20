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«Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении «синтетики» рудничанин дал показания в суде
«Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении «синтетики» рудничанин дал показания в суде
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