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≡ «Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении «синтетики» рудничанин дал показания в суде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40755
«Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении «синтетики» рудничанин дал показания в суде
Отправлено: 20.01.21 - 15:33
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По словам Евгения Бородина, он использовал наркотики только для личного употребления, а в хранении «синтетики» сознался под давлением полицейских, которые грозили ему пытками.
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A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
15
Re: «Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении...
Отправлено: 20.01.21 - 15:33
#1
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"Покупатель мне в подробностях объяснил, где что лежит" - так кто он покупатель или продавец?
Или корреспондент сделал ошибку при написании
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
639
«Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении «синтетики» рудничанин дал показания в суде
Отправлено: 20.01.21 - 15:41
#2
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Цитата:
Ainagulsu:
так кто он покупатель или продавец?

Исправил, спасибо
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1231
Re: «Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении...
Отправлено: 20.01.21 - 16:29
#3
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В качестве свидетеля допросили Мереке ТУЛЕПОВА, у которого подсудимый снимал квартиру в Рудном./// 112-й засветился!
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2729
Re: «Скорость» курил, но не закладывал» - Обвиняемый в хранении...
Отправлено: 20.01.21 - 17:24
#4
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в одним был порошок темного цвета

где-то ещё по тексту была опечатка
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