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≡ 35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40753
35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
Отправлено: 20.01.21 - 14:30
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По смете на замену 22 светофоров и установку 13-ти новых необходимо выделить из городского бюджета 482,6 млн тенге. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ Василий ПОМАЗ.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
848
Re: 35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 14:30
#1
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нужно больше светофоров
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
120
Re: 35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021...
Отправлено: 20.01.21 - 14:47
#2
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Странно. Аль-Фараби - Майлина в прошлом году новые светофоры поставили в рамках реконструкции Аль-Фариби в границах Майлина - Темирбаева. Уже старый стал? Менять пора?
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