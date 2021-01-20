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Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40753
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 10:06
Опубликованный в YouTube фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" за полсуток набрал свыше 15 миллионов просмотров. В описании к видео отмечается, что Навальный записал его до своего возвращения в Россию.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 47
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 14:10
Цитата:
С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...
Я же понимаю, что если фильм Навального правдив, то это 100 млрд сворованных из бюджета. В деньгах может не понятно, но по факту, это непостроенные или недофинансированные больницы, разваленная инфраструктура, недополученные кем-то пенсии и пособия. Список можно продолжить.
Как говорил сам Путин, когда комментировал расследование Сноудена и сливы из почты дмпартии США: неважно кто и как слил эту информацию. Важна лишь ее суть. Ролик ведь не зря рассказывает о самой большой взятке Путину. В его сюжете история превращения государственного кошелька и госкорпораций в личный карман президента. И судя по выпискам, которые прилангаются к печатной версии Навального, в расследовании много достоверных фактов. Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
Маркс:
Причем страдают от этой революционной деятельности не только дорогие россияне
Причем страдают от этой революционной деятельности не только дорогие россияне
С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...
Я же понимаю, что если фильм Навального правдив, то это 100 млрд сворованных из бюджета. В деньгах может не понятно, но по факту, это непостроенные или недофинансированные больницы, разваленная инфраструктура, недополученные кем-то пенсии и пособия. Список можно продолжить.
Как говорил сам Путин, когда комментировал расследование Сноудена и сливы из почты дмпартии США: неважно кто и как слил эту информацию. Важна лишь ее суть. Ролик ведь не зря рассказывает о самой большой взятке Путину. В его сюжете история превращения государственного кошелька и госкорпораций в личный карман президента. И судя по выпискам, которые прилангаются к печатной версии Навального, в расследовании много достоверных фактов. Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:22
Цитата:
кому вы задаете этот вопрос?
вы россиянин?
Добрый земледелец:
Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?
кому вы задаете этот вопрос?
вы россиянин?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 81
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 14:28
Не вижу ничего удивительного. Можно подумать у нас лучше. Любого поставь у власти будет тоже самое. Ну посмотрели, ну обсудили, "а воз и ныне там"...Переть против путинской системы бесполезно. Стоит ли так напрягаться.
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:35
и что то не понял, что за люди вокруг дворца толпами ходят,
машины ездят.
прислуга что ли ?
больше похоже на отель какой то.
машины ездят.
прислуга что ли ?
больше похоже на отель какой то.
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:42
да и вообще возня какая то мелкая.
ну пусть даже это его резиденция.
резиденция президента России.
избранного народом на всеобщих выборах.
ну и что такого?
две вертолетных площадки,ну и?
мостик через овраг,подстанция..
домик для чая..
ужас, деревья посажены рядком.. дорога..
а туалет там хоть есть в лесу..не раскрыто...
и все это - он меня хотел убить, потому что он вор.
у нас вон с другой стороны Тобола ,
тоже есть.
резиденция.
и что? там кто коррупционер?
[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 14:43]
ну пусть даже это его резиденция.
резиденция президента России.
избранного народом на всеобщих выборах.
ну и что такого?
две вертолетных площадки,ну и?
мостик через овраг,подстанция..
домик для чая..
ужас, деревья посажены рядком.. дорога..
а туалет там хоть есть в лесу..не раскрыто...
и все это - он меня хотел убить, потому что он вор.
у нас вон с другой стороны Тобола ,
тоже есть.
резиденция.
и что? там кто коррупционер?
[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 14:43]
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 14:47
а сектантов пациента сразу видно,
бункерный карлик ,ботоксный карлик,
путинизм мозга,путлер,банда кремля,
зомбопутинисты,кремлепуты и подобное-
другого то у них нет в аргументах.
как правило.
бункерный карлик ,ботоксный карлик,
путинизм мозга,путлер,банда кремля,
зомбопутинисты,кремлепуты и подобное-
другого то у них нет в аргументах.
как правило.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 451
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 15:01
Алекс,Вас прям несёт))
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 15:08
Цитата:
да нет, я все, закончил.
Сабыр:
Алекс,Вас прям несёт))
Алекс,Вас прям несёт))
да нет, я все, закончил.
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