Отправлено: - 14:10

Маркс:

Причем страдают от этой революционной деятельности не только дорогие россияне

Цитата:С таким же успехом, уважаемый Маркс, дети воров в законе и других бандитов могут жаловаться, что борьба с преступностью наносит вред их благосостоянию и влияет на мировой криминальный картель, трафик наркотиков из разных стран и т.д. Сотни и тысячи бандитов страдают от работы полиции...Я же понимаю, что если фильм Навального правдив, то это 100 млрд сворованных из бюджета. В деньгах может не понятно, но по факту, это непостроенные или недофинансированные больницы, разваленная инфраструктура, недополученные кем-то пенсии и пособия. Список можно продолжить.Как говорил сам Путин, когда комментировал расследование Сноудена и сливы из почты дмпартии США: неважно кто и как слил эту информацию. Важна лишь ее суть. Ролик ведь не зря рассказывает о самой большой взятке Путину. В его сюжете история превращения государственного кошелька и госкорпораций в личный карман президента. И судя по выпискам, которые прилангаются к печатной версии Навального, в расследовании много достоверных фактов. Так что у меня только один вопрос - когда начнется импичмент и расследование коррупции Путина?