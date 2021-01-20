Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
35 новых светофоров планируют установить в Костанае в 2021 году. "НГ" выяснила, где именно они появятся
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать