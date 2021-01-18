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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40752
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10562
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:25
#120
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Цитата:
Dron:
что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России,


и какая у них цель? у этих спонсоров?
безбедное существование пациента,
удовлетворение его личных запросов?
или еще что то?

//он собрал более 588 миллионов рублей для «Фонда борьбы с коррупцией» и юридических лиц, которые обеспечивали работу его штабов.
По версии следствия, Навальный вместе с «иными лицами» потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личное имущество и оплату расходов, например, отдыха за границей.//

врут наверное.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 11:30]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2186
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:28
#121
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Цитата:
Нурбанчик:
Я честно столько молодежи ни разу не видел,


«Особенно неустойчива молодежь «третьего мира». Демографический взрыв в возрастной группе до 25 лет создал огромную массу людей, заряженных нетерпением. Революционная заостренность этой группы рождается среди миллионов студентов… в вузах развивающихся стран… Полуорганизованные в крупные объединения и общающиеся посредством Интернета… потенциальные революционеры, они представляют собой эквивалент воинствующего пролетариата XIX и XX веков»
И разработаны технологии использования этого фактора, независимо, третий или ещё какой-то это мир
"В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счёт России и на обломках России"
Збигнев Бжезинский.

[Исправлено: таноми52, 20.01.2021 - 11:41]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
449
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:48
#122
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Цитата:
alex_60:
Навальный вместе с «иными лицами» потратил

Дык его фонд и он деда должен был спросить куда и на что тратить или как?? Я не пойму,а какие претензии?? Фонд и создан для жизнеобеспечения революционного движения. А как по другому то??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10562
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 12:03
#123
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Цитата:
Сабыр:
Фонд и создан для жизнеобеспечения революционного движения. А как по другому то??


не так .
собранные средства предначались исключительно на цели фондов
«Фонда поддержки средств массовой информации „Пятое время года“»,
«Фонда организации и координации защиты прав граждан»,
«Фонда правового обеспечения граждан»
«Фонда защиты прав граждан „Штаб“».
а он использовал их для поддержки лично своих штанов.
то есть похищены.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 12:04]
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