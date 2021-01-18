Отправлено: - 11:25

Dron:

что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России,

[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 11:30]

Цитата:и какая у них цель? у этих спонсоров?безбедное существование пациента,удовлетворение его личных запросов?или еще что то?//он собрал более 588 миллионов рублей для «Фонда борьбы с коррупцией» и юридических лиц, которые обеспечивали работу его штабов.По версии следствия, Навальный вместе с «иными лицами» потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личное имущество и оплату расходов, например, отдыха за границей.//врут наверное.