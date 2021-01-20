Отправлено: - 12:10

NG.kz:

Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел

Цитата:Опять полное отсутствие логики. Сторонники Навального всякий раз поливают грязью передачи Соловьева, Киселева и прочив "кремлеботов", как они их называют. Постоянно кричат о том, что эти пропагандистские передачи с придуманными фактами и фиктивными ссылками невозможно смотреть нормальному человеку, что "ватникам" пудрят мозги с экранов. Но сами в то же время страшно обижаются на то, что кремль не смотрит их "замечтательно правдивые" поделки и не накручивает счетчики просмотров, помогая монетизировать их революционный патриотизм.Кстати, вот и сторонница Навального Кира Ярмыш своевременно выпустила книжку «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Для продвижения этой книги не требуется никакая реклама, ее даже не обязательно читать, чтобы оценить литературные достоинства, вполне достаточно политических разногласий, чтобы возвести этот, по словам Быкова "шедевр, затмивший Горького", на вершину книжного рейтинга.А то, что кем-то строятся дворцы в своей стране, это же очень хорошо. Когда-нибудь они станут культурным наследием и народным достоянием, в отличие от неправедно нажитых и вывезенных капиталов спонсоров Навального.