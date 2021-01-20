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Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40752
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 10:06
Опубликованный в YouTube фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" за полсуток набрал свыше 15 миллионов просмотров. В описании к видео отмечается, что Навальный записал его до своего возвращения в Россию.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6639
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 10:06
У Навального может быть всё правда, всё в точку
Но смотреть его фильмы очень муторно и скучно
не журналист он
А обычный пропагандист
А пропагандистов долго смотреть не возможно
И поэтому все его повторения что "бункерный карлик его боится" и Путин якобы будет смотреть его киношки и трястись от злобы и страха-быстро надаедают
Сразу видно что это не для обычных людей фильм а чисто для его хомячков
Очередная проповедь это
Но смотреть его фильмы очень муторно и скучно
не журналист он
А обычный пропагандист
А пропагандистов долго смотреть не возможно
И поэтому все его повторения что "бункерный карлик его боится" и Путин якобы будет смотреть его киношки и трястись от злобы и страха-быстро надаедают
Сразу видно что это не для обычных людей фильм а чисто для его хомячков
Очередная проповедь это
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10562
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 10:08
тут как.
кто то любил смотреть мелодрамы.
кто то порно.в германии и канаде особенно.
кто то блокбастеры и фильмы ужасов.
у пациента фильмы - "он меня хотел убить,
теперь я про него каку сниму и обзову по всякому,
и за это меня посадят в тюрьму",
у этих фильмов тоже своя аудитория.
15 миллионов пишут просмотров. мизер.
вот например "Маша и Медведь" — "Маша плюс каша",
3,766 миллиарда просмотров.
для сравнения
кто то любил смотреть мелодрамы.
кто то порно.в германии и канаде особенно.
кто то блокбастеры и фильмы ужасов.
у пациента фильмы - "он меня хотел убить,
теперь я про него каку сниму и обзову по всякому,
и за это меня посадят в тюрьму",
у этих фильмов тоже своя аудитория.
15 миллионов пишут просмотров. мизер.
вот например "Маша и Медведь" — "Маша плюс каша",
3,766 миллиарда просмотров.
для сравнения
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 847
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 10:13
Цитата:
Машу эту.. на репите в день по много раз смотрят) канешь наберет миллиарды)))
alex_60:
вот например "Маша и Медведь" — "Маша плюс каша", 3,766 миллиарда просмотров. для сравнения
вот например "Маша и Медведь" — "Маша плюс каша", 3,766 миллиарда просмотров. для сравнения
Машу эту.. на репите в день по много раз смотрят) канешь наберет миллиарды)))
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 47
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 10:37
[code]"Жду с нетерпением фразы: "Вы знаете, мы даже не смотрим эти видео".
Самый ожидаемый коментарии Кремля!Понятно что бункерный будет любым способом цепляться посиневшими пальцами за власть...да бы холуйство в России перед властью предостаточно.
Самый ожидаемый коментарии Кремля!Понятно что бункерный будет любым способом цепляться посиневшими пальцами за власть...да бы холуйство в России перед властью предостаточно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 160
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 10:42
Цитата:
так этоуникальных просмотров.... Т.е. повторные "репиты" не считаются
antonK:
канешь наберет миллиарды)))
канешь наберет миллиарды)))
так этоуникальных просмотров.... Т.е. повторные "репиты" не считаются
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 07.10.14
- Сообщений:
- 526
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 11:01
По миллиону просмотров в час. Молодец Лёша)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 449
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 11:06
Тоже глянул,так уже бедолага не знает на кого оформлять свои наворованные сокровища)) Регистрируют на детей друзей детства)) Но ватники всё равно будут уверены,что это сказка не про их царя))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1031
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Отправлено: 20.01.21 - 12:10
Цитата:
Опять полное отсутствие логики. Сторонники Навального всякий раз поливают грязью передачи Соловьева, Киселева и прочив "кремлеботов", как они их называют. Постоянно кричат о том, что эти пропагандистские передачи с придуманными фактами и фиктивными ссылками невозможно смотреть нормальному человеку, что "ватникам" пудрят мозги с экранов. Но сами в то же время страшно обижаются на то, что кремль не смотрит их "замечтательно правдивые" поделки и не накручивает счетчики просмотров, помогая монетизировать их революционный патриотизм.
Кстати, вот и сторонница Навального Кира Ярмыш своевременно выпустила книжку «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Для продвижения этой книги не требуется никакая реклама, ее даже не обязательно читать, чтобы оценить литературные достоинства, вполне достаточно политических разногласий, чтобы возвести этот, по словам Быкова "шедевр, затмивший Горького", на вершину книжного рейтинга.
А то, что кем-то строятся дворцы в своей стране, это же очень хорошо. Когда-нибудь они станут культурным наследием и народным достоянием, в отличие от неправедно нажитых и вывезенных капиталов спонсоров Навального.
NG.kz:
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина". Кремль его не смотрел
Опять полное отсутствие логики. Сторонники Навального всякий раз поливают грязью передачи Соловьева, Киселева и прочив "кремлеботов", как они их называют. Постоянно кричат о том, что эти пропагандистские передачи с придуманными фактами и фиктивными ссылками невозможно смотреть нормальному человеку, что "ватникам" пудрят мозги с экранов. Но сами в то же время страшно обижаются на то, что кремль не смотрит их "замечтательно правдивые" поделки и не накручивает счетчики просмотров, помогая монетизировать их революционный патриотизм.
Кстати, вот и сторонница Навального Кира Ярмыш своевременно выпустила книжку «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Для продвижения этой книги не требуется никакая реклама, ее даже не обязательно читать, чтобы оценить литературные достоинства, вполне достаточно политических разногласий, чтобы возвести этот, по словам Быкова "шедевр, затмивший Горького", на вершину книжного рейтинга.
А то, что кем-то строятся дворцы в своей стране, это же очень хорошо. Когда-нибудь они станут культурным наследием и народным достоянием, в отличие от неправедно нажитых и вывезенных капиталов спонсоров Навального.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10562
Re: Навальный выпустил фильм "Дворец для Путина"....
Отправлено: 20.01.21 - 12:11
//они попытаются посадить меня за то,
что я не умер в том самолете,
а потом искал своих убийц.
За то, что доказал:
за всем стоит лично Путин.
Он вор, готовый убивать тех,
кто отказывается молчать о его воровстве.//
он доказал.
ну крыша конкретно поехала у пациента.
убивают, убивают, а он живой.
что я не умер в том самолете,
а потом искал своих убийц.
За то, что доказал:
за всем стоит лично Путин.
Он вор, готовый убивать тех,
кто отказывается молчать о его воровстве.//
он доказал.
ну крыша конкретно поехала у пациента.
убивают, убивают, а он живой.
-
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