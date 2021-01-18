Отправлено: - 09:02

maxsaf:

Интересно, после просмотра последнего фильма ФБК о дворце Путина, который вышел сегодня, у кого-нибудь из форумчан мнение поменяется?

Цитата:ничего нового.он про эти недостроенные постройки уже лет семь говорит.сейчас вплел что его убить хотели.не болееда он просто безумен,его место не в сизо, а в другом заведении.по лицу его видно.по мимике ,по речи.ну показал строения, обозвал всех кого только можно,и как только можно- и это борец с коррупцией?у него хоть один то результат борьбы есть?а да ,есть- в сизо сидит.заслужил.за что боролся ,за то и напоролся.в тюрьму, по закону, он же про законы все говорит.пусть отдохнет лет десять.