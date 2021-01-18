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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40752
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10562
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 09:02
#105
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, после просмотра последнего фильма ФБК о дворце Путина, который вышел сегодня, у кого-нибудь из форумчан мнение поменяется?


ничего нового.
он про эти недостроенные постройки уже лет семь говорит.
сейчас вплел что его убить хотели.не более
да он просто безумен,его место не в сизо, а в другом заведении.
по лицу его видно.по мимике ,по речи.
ну показал строения, обозвал всех кого только можно,
и как только можно- и это борец с коррупцией?
у него хоть один то результат борьбы есть?
а да ,есть- в сизо сидит.заслужил.
за что боролся ,за то и напоролся.
в тюрьму, по закону, он же про законы все говорит.
пусть отдохнет лет десять.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10562
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 09:10
#106
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а в качестве проповедника он вполне.
в сектах они именно такие,проповедники, уговаривать могут,
проповеди читать,литературу давать для чтения.
та же секта Бога Кузи.
здесь секта Бога Пациента.
ничем не отличаются по большому.
здесь на форуме тоже есть ее представители.
этой секты.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10562
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 09:16
#107
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Цитата:
Dron:
стать гражданином РФ и и переехать туда, когда моя дурацкая мечта осуществилась


кто виноват , что у вас такие дурацкие мечты в голове?
только сами.
обожглись на одном,теперь у вас следующая (дурацкая ) мечта.
да вы просто издеваетесь над собой.
так жизнь и пройдет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13626
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 09:32
#108
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Цитата:
Dron:
Ещё недавно мечтал стать гражданином РФ и и переехать туда, когда моя дурацкая мечта осуществилась, я мечтаю свалить в цивилизованную страну, где нет дураков на плохих дорогах, где живёт адекватный народ, где страна не кладет на своих граждан.

Ещё один несчастный человек - нигде ему не мило. Занимайтесь своими проблемами, решайте их в дома, в подъезде, во дворе, в районе, в городе - чтобы там чисто было хотя бы. А лезть в большую политику - это бороться с ветряными мельницами. Ты вот недоволен. Чем? Тем что тебе сказали что Навального пытались убить? Тебе вообще какое дело до него? Времени много свободного и денег не хватает? Так найди себе ещё одну работу. Каким образом Россия "кладёт на своих граждан"? Что тебе не дают делать?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2186
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 09:57
#109
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Цитата:
Dron:
Ещё недавно мечтал стать гражданином РФ и и переехать туда, когда моя дурацкая мечта осуществилась, я мечтаю свалить в цивилизованную страну, где нет дураков на плохих дорогах, где живёт адекватный народ, где страна не кладет на своих граждан.


Божечки, сколько ненависти! Наверное, мечтал, что в рай попадёт! Он же ни телевизор не смотрит, ни газет не читает, ни в нете не зависает...Откуда ему знать, что рая на земле не существует
Страна не цивилизованная? Народ не адекватный? Дороги плохие? Весь набор русофобов!
Ищите и обрящете, найдёте страну с манной небесной...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6639
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 10:08
#110
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Цитата:
таноми52:
Страна не цивилизованная? Народ не адекватный? Дороги плохие? Весь набор русофобов!

Вы сейчас серьезно? Вот именно все эти тезисы это русофобия?) Ну-ну)
Вспомнил старый мем
Кто у нас в подъездах гадит? Так это Обама!! Мы то!мы то не такие!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6639
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 10:15
#111
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Цитата:
Dron:
Хорошо. Допустим. Доказательства есть, что это фейки и вымысел? В расследованиях есть ссылки на выписки из фмс и егрн различных путперсонажей. Опровергните.

Да нет наверно всё что он говорит в большинстве случаев правда,и дворец у Путина есть и у Медведева дворец есть
И окружение Путина сплошь олигархия которая ворует и губернаторы воруют
Все так, всё правда
Но возникает вопрос а Навальный то кто? Откуда деньги на поездки по заграницам? Деньги на учебу дочки в США? Деньги на шмот и содержание офисов ФБК? Кем был раньше? С кем дружил? Не с теми же губернаторами? Кировлес тоже не правда? Он почему-то не любит таких вопросов...... а почему ?
И Хомячки скажут а причем тут лично он? Главное что он чинуш выводит на чистую воду!!!!
Ну так перед тем сначала пусть сам отмоется, а то как-то лицемерно все это получается
Прекрасную Россию будущего хочет построить лицемер
Так чем он лучше путинской системы?
Плоть от плоти
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6639
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 10:19
#112
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Цитата:
Dron:
Ещё недавно мечтал стать гражданином РФ и и переехать туда, когда моя дурацкая мечта осуществилась, я мечтаю свалить в цивилизованную страну, где нет дураков на плохих дорогах, где живёт адекватный народ, где страна не кладет на своих граждан.

Всегда Хорошо там где нас нет
Тут все любят Россию слюнявить
А что так кардинально отличимо? Ну больше страна,городов больше и универов с супермаркетами больше а в сути народ тот же,если не хуже
Так и дальше в России вся моя знакомая молодежь называет страну рашка и мечтает переехать в США а там что? Тоже самое только в профиль
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
449
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 10:30
#113
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abaika95:
Навальный то кто? Откуда деньги[/quote
Он и не скрывает. Например,Чичваркин его спонсирует. Вы внимательно посмотрите его выпуски. Да,его спонсируют из-за границы. Или думаете есть смельчаки из РФ,готовые подписать себе смертный приговор?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1965
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 10:34
#114
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Цитата:
Dron:
С глупой выходкой??? Вы серьёзно??? Т.е. если гражданин своей страны сел в самолёт что бы прилететь на родину является глупой выходкой? Глупую выходку совершило правительство РФ, когда устроила весь этот цирк.

Вы как читаете комментарии?
Если Навальный, как публичная личность и популярная судя по его подписчикам в интернете и про просмотрам видеороликов, решил лететь во Внуково, то зачем он приглашал всех на свою встречу в аэропорт?
Нельзя что ли было прилететь без аншлага? При том во время пандемии.
Это надо было видеть аэропорт, весь зал прилёта и привокзальная площадь была переполнена молодежью, такое сложилось впечатление, что попал на супер мега студенческую вечеринку 8-)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1965
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 10:50
#115
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Правильно здесь ГИП в комментариях все написал, кстати лоукостеро Победа летает с Берлина только раз в неделю во Внуково, а в Шереметьево можно добраться ежедневно несколькими рейсами, Шереметьево гораздо просторнее. Навальный это знал, но полетел во Внуково, оповестив всех своих почитателей в интернете, и получилось что работу терминала парализовало.
Я честно столько молодежи ни разу не видел, картина была похожа что все эти молодые люди вышли с митинга на манежной :lol: , а на улице был мороз под -20. И многие пассажиры, встречающие, провожающие люди просто не могли попасть в здание аэропорта.
Спрашивается, а обычным пассажирам зачем все это нужно? Чтобы Навальный мог себя потешить своей популярностью?

[Исправлено: Нурбанчик, 20.01.2021 - 10:55]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10562
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 10:51
#116
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вон Тихановская,хоть и хочет домой как говорит полететь.
а полетела не домой ,а в америку,на инаугурацию Байдена.
у каждой страны пациенты себя по разному ведут.
как кураторы скажут.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
449
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:02
#117
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Цитата:
alex_60:
у каждой страны пациенты

В нашей Вы,100% :lol:
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Dron
§ Dron
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
07.10.14
Сообщений:
526
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:10
#118
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Цитата:
abaika95:
Навальный то кто? Откуда деньги на поездки по заграницам? Деньги на учебу дочки в США? Деньги на шмот


Там вроде писали выше, что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России, но этот бизнес у них отжала банда кремля. (Ходорковский, Чичваркин и т.д). Думаю скоро возьмутся за Галицкого и его ФК"Краснодар."
Остальное донаты.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10562
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:21
#119
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Цитата:
Сабыр:
В нашей Вы,100%


да , ладно,успокойтесь.
на вашу роль никто не претендует,
я в секте не состою,в отличии от вас.
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