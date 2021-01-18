Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40750
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9934
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 13:19
Цитата:
Victor Yang:А взамен он предлагает. Стать президентом, привести помощников из Вашингтона. И Первым делом они разрушат армию и флот. Развалят все военые-научные институты. Ну естественно приватизируют ресурсы. Из страны сделают помойку. И в в конечном итоги как и мечтали отгребут всю Сибирь и владивосток.))
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 45
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 13:58
. В России Алексей борец с коррупцией! А в тюрьме или на свободе — это уже вопрос второй А что об этом деле думают в Совете по правам человека при президенте России?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 46
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 15:02
Цитата:
Вот тут вы не правы. Поправки к конституции лишь позволяют конституционному суду РФ выносить решения на основе российского, а не международного законодательства.
А вот решения ЕСПЧ в России по прежнему легетимны, их юридический статус остался прежним. И будет таким, пока российское правительство не разорвет соответствующие договора и не выйдет из ЕСПЧ.
Janus:
Решение ЕСПЧ в России не действует. Конституция новая кто не слышал.
Решение ЕСПЧ в России не действует. Конституция новая кто не слышал.
Вот тут вы не правы. Поправки к конституции лишь позволяют конституционному суду РФ выносить решения на основе российского, а не международного законодательства.
А вот решения ЕСПЧ в России по прежнему легетимны, их юридический статус остался прежним. И будет таким, пока российское правительство не разорвет соответствующие договора и не выйдет из ЕСПЧ.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6635
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 15:17
Цитата:
Ну это тоже самое если Сталкер пойдет в политику) коррупционные разоблачения и.т.д. и другой идеи кроме разрушения Карфагена НЕТ! Человек хочет все сломать до основания а кто за него строить потом будет? А неважно там дальше трава не расти) Типичный Ельцин)
Victor Yang:
А какая идея хоть? Кроме "разоблачения" действующих политиков совсем ничего не слышно что же он предлагает взамен
А какая идея хоть? Кроме "разоблачения" действующих политиков совсем ничего не слышно что же он предлагает взамен
Ну это тоже самое если Сталкер пойдет в политику) коррупционные разоблачения и.т.д. и другой идеи кроме разрушения Карфагена НЕТ! Человек хочет все сломать до основания а кто за него строить потом будет? А неважно там дальше трава не расти) Типичный Ельцин)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 445
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 16:53
Цитата:
Родной,а и так все хозяева иностр компании. Даже сибирская ГЭС и та по американцами. Не знал?)) И Сибирь давно под китайцами. А про флот,например,про спаленного Кузю и так все знают))
Vit:
приватизируют
приватизируют
Родной,а и так все хозяева иностр компании. Даже сибирская ГЭС и та по американцами. Не знал?)) И Сибирь давно под китайцами. А про флот,например,про спаленного Кузю и так все знают))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10553
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 18:40
Хуан Гуайдо, однокурсник пациента по ейлю, потребовал немедленно освободить его.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10553
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 18:42
Тихановская заявила что хочет домой.
полететь. у нее тоже два уголовных и розыск.
от того ели немцы избавились, от нее Литва страдает.
полететь. у нее тоже два уголовных и розыск.
от того ели немцы избавились, от нее Литва страдает.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 22:17
Цитата:
Как и мечтали Сибиряки и жители Владика))
Очень много народу мечтает свалить в Америку, как же они будут рады, если Америка СВАЛИТСЯ на них )))
Vit:
И в в конечном итоги как и мечтали отгребут всю Сибирь и владивосток.))
И в в конечном итоги как и мечтали отгребут всю Сибирь и владивосток.))
Как и мечтали Сибиряки и жители Владика))
Очень много народу мечтает свалить в Америку, как же они будут рады, если Америка СВАЛИТСЯ на них )))
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 23:19
Цитата:
Да чёрт с ним что сказал этот Навальный!
Вам привели в пример коллапс в аэропорту Внуково. Многие пассажиры этого злосчастного рейса не успели на стыковочные рейсы, кто-то вовремя не попал домой.
Я тем рейсом с берлинского Бранденбурга встречал коллегу с красноярского филиала, у которого была пересадка на рейс до Красноярска, и который должен был передать мне документы от немецких партнеров. Коллега не успел вернутся во Внуково ко времени вылета рейса, при этом а/к Победа выделила автобус с Шереметьево до Внуково для пассажиров, летящих с Бранденбурга с пересадкой во Внуково и дальше по России, но многие стыковочные пассажиры все равно не успели на свои рейсы во Внуково. Кто-то хотел побыстрее попасть домой, выбирая Внуково, а не Шереметьево. Победа также выдавала пассажирам бесплатные билеты на аэроэкспресс с тарифом «+метро/общественный наземный транспорт Москвы».
Наблюдая это столпотворение (пип…пип) я пошел в автомобиль на паркинг, так как зал прилета для встречающих во Внуково был битком под завязку набит людьми, и прилетевшие пассажиры не могли пройти через такую толпу почитателей навального на выход на улицу, в том числе проблемы возникли со слов выходящих из зоны прилета и внутри зоны прилета куда встречающим вход воспрещен, так как большинство прилетевших пассажиров не могли спокойно пройти через зону встречающих.
Со слов коллеги, большинство пассажиров посылали на три буквы навального, так как самолёт за место Внуково приземлился в Шереметьево. Навальный, я тоже думаю, что понимал куда прилетит. Это в Шереметьево с его поклонниками проблем бы не было, там в Шарике можно разместить действительно десять Внуково как минимум. Но этот навальный не разместит видео с той "прекрасной" любовью чем его одарили в самолете. Кстати со стюардессами он фотографировался при вылете, и девушки не знали чем это закончится, хотя эти стюардессы, самолеты рейсов которых базируются во Внуково, проживают ближе ко Внуквово, но ни как ни в стороне Шереметьево.
Это то же самое для Кустаная, если бы самолет сел где-нибудь в Качарах, и вам нужно было через 40минут после прилета сесть в поезд до Кокчетава.
Если вам, Сабыр, важна фишка этого Навального, а не проблемы других пассажиров этого рейса, связанные с глупой выходкой Навального, то да, с вами обсуждать что-то бесполезно.
[Исправлено: Нурбанчик, 19.01.2021 - 23:31]
Сабыр: ГИП,что вы всё с этими терминалами! Алексей же сказал что фишка в том,чтобы вернуться именно с Победой! Двойной смысл,вы поняли?
Да чёрт с ним что сказал этот Навальный!
Вам привели в пример коллапс в аэропорту Внуково. Многие пассажиры этого злосчастного рейса не успели на стыковочные рейсы, кто-то вовремя не попал домой.
Я тем рейсом с берлинского Бранденбурга встречал коллегу с красноярского филиала, у которого была пересадка на рейс до Красноярска, и который должен был передать мне документы от немецких партнеров. Коллега не успел вернутся во Внуково ко времени вылета рейса, при этом а/к Победа выделила автобус с Шереметьево до Внуково для пассажиров, летящих с Бранденбурга с пересадкой во Внуково и дальше по России, но многие стыковочные пассажиры все равно не успели на свои рейсы во Внуково. Кто-то хотел побыстрее попасть домой, выбирая Внуково, а не Шереметьево. Победа также выдавала пассажирам бесплатные билеты на аэроэкспресс с тарифом «+метро/общественный наземный транспорт Москвы».
Наблюдая это столпотворение (пип…пип) я пошел в автомобиль на паркинг, так как зал прилета для встречающих во Внуково был битком под завязку набит людьми, и прилетевшие пассажиры не могли пройти через такую толпу почитателей навального на выход на улицу, в том числе проблемы возникли со слов выходящих из зоны прилета и внутри зоны прилета куда встречающим вход воспрещен, так как большинство прилетевших пассажиров не могли спокойно пройти через зону встречающих.
Со слов коллеги, большинство пассажиров посылали на три буквы навального, так как самолёт за место Внуково приземлился в Шереметьево. Навальный, я тоже думаю, что понимал куда прилетит. Это в Шереметьево с его поклонниками проблем бы не было, там в Шарике можно разместить действительно десять Внуково как минимум. Но этот навальный не разместит видео с той "прекрасной" любовью чем его одарили в самолете. Кстати со стюардессами он фотографировался при вылете, и девушки не знали чем это закончится, хотя эти стюардессы, самолеты рейсов которых базируются во Внуково, проживают ближе ко Внуквово, но ни как ни в стороне Шереметьево.
Это то же самое для Кустаная, если бы самолет сел где-нибудь в Качарах, и вам нужно было через 40минут после прилета сесть в поезд до Кокчетава.
Если вам, Сабыр, важна фишка этого Навального, а не проблемы других пассажиров этого рейса, связанные с глупой выходкой Навального, то да, с вами обсуждать что-то бесполезно.
[Исправлено: Нурбанчик, 19.01.2021 - 23:31]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 445
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 23:57
Опять же,кто виноват что самолёт развернули на Шарик и создали людям проблемы прекрасно это понимая? Бункерный чудило.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 00:18
Пожертвовали пассажирами одного рейса, чтобы исключить проблему остальным тысячам прилетающих пассажиров и такому же количеству встречающих людей, принимая во внимание улетающих пассажиров и их провожающих, которые не могли спокойно попасть в аэропорт, при этом пандемия коронавируса пока остается реальной угрозой для людей. При этом для рейса из-за границы необходим пограничный контроль, что увеличивает время выхода пассажиров такого рейса из зоны прилета. В Шереметьево есть отдельный терминал для рейсов из-за границы, а во Внуково один совмещенный терминал.
Что во Внуково, что в Шереметьево есть линейные отделения МВД на транспорте, но из-за коллапса во Внуково рейс со столь "знаменитой личностью" правильно решили перенести в другой не так загруженный аэропорт, понимая что во Внуково критическая ситуация с огромным количеством людей во время пандемии.
Кстати информация об изменении аэропорта прилета на Шереметьево, во Внуково появилось за 30 минут до времени прилета рейса по расписанию, при этом на сайте Шереметьево информация о данном рейсе появилась через 5 минут после внуковского изменения, и ко времени прилета рейса Победы по расписанию в Шереметьево, аэропорт Внуково обрел спокойную обстановку, и пассажиры и встречающие/провожающие вздохнули с облегчением. В аэропорт нагрянула дезинфицирующая служба для обработки зоны прилета и вылета, коллегу я ждал во Внуково, так как он сообщил что с самолета их, кто пожелал поехать во Внуково, пересаживают в автобус прямиком из самолета, и везли в сопровождении ГИБДД, автобусы ни где не останавливались, так как пассажиры не прошли пограничный контроль, который прошли уже позднее во Внуково.
Но вам там, Сабыр, смотрю виднее из далека обстановка здесь в аэропортах Москвы,и виднее кто перенаправляет рейсы, флаг вам в руки.
[Исправлено: Нурбанчик, 20.01.2021 - 00:57]
Что во Внуково, что в Шереметьево есть линейные отделения МВД на транспорте, но из-за коллапса во Внуково рейс со столь "знаменитой личностью" правильно решили перенести в другой не так загруженный аэропорт, понимая что во Внуково критическая ситуация с огромным количеством людей во время пандемии.
Кстати информация об изменении аэропорта прилета на Шереметьево, во Внуково появилось за 30 минут до времени прилета рейса по расписанию, при этом на сайте Шереметьево информация о данном рейсе появилась через 5 минут после внуковского изменения, и ко времени прилета рейса Победы по расписанию в Шереметьево, аэропорт Внуково обрел спокойную обстановку, и пассажиры и встречающие/провожающие вздохнули с облегчением. В аэропорт нагрянула дезинфицирующая служба для обработки зоны прилета и вылета, коллегу я ждал во Внуково, так как он сообщил что с самолета их, кто пожелал поехать во Внуково, пересаживают в автобус прямиком из самолета, и везли в сопровождении ГИБДД, автобусы ни где не останавливались, так как пассажиры не прошли пограничный контроль, который прошли уже позднее во Внуково.
Но вам там, Сабыр, смотрю виднее из далека обстановка здесь в аэропортах Москвы,и виднее кто перенаправляет рейсы, флаг вам в руки.
[Исправлено: Нурбанчик, 20.01.2021 - 00:57]
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 01:44
Цитата:
С глупой выходкой??? Вы серьёзно??? Т.е. если гражданин своей страны сел в самолёт что бы прилететь на родину является глупой выходкой?
Глупую выходку совершило правительство РФ, когда устроила весь этот цирк.
Сколько же запрогандированных кремлепутов развелось в мире...
Нурбанчик:
фишка этого Навального, а не проблемы других пассажиров этого рейса, связанные с глупой выходкой Навального
фишка этого Навального, а не проблемы других пассажиров этого рейса, связанные с глупой выходкой Навального
С глупой выходкой??? Вы серьёзно??? Т.е. если гражданин своей страны сел в самолёт что бы прилететь на родину является глупой выходкой?
Глупую выходку совершило правительство РФ, когда устроила весь этот цирк.
Сколько же запрогандированных кремлепутов развелось в мире...
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 01:49
Цитата:
Я так думаю процентов 90 готовы на это. И я в том числе))
Ещё недавно мечтал стать гражданином РФ и и переехать туда, когда моя дурацкая мечта осуществилась, я мечтаю свалить в цивилизованную страну, где нет дураков на плохих дорогах, где живёт адекватный народ, где страна не кладет на своих граждан.
maxsaf:
Как и мечтали Сибиряки и жители Владика)) Очень много народу мечтает свалить в Америку, как же они будут рады, если Америка СВАЛИТСЯ на них )))
Как и мечтали Сибиряки и жители Владика)) Очень много народу мечтает свалить в Америку, как же они будут рады, если Америка СВАЛИТСЯ на них )))
Я так думаю процентов 90 готовы на это. И я в том числе))
Ещё недавно мечтал стать гражданином РФ и и переехать туда, когда моя дурацкая мечта осуществилась, я мечтаю свалить в цивилизованную страну, где нет дураков на плохих дорогах, где живёт адекватный народ, где страна не кладет на своих граждан.
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 01:55
Цитата:
Хорошо. Допустим.
Доказательства есть, что это фейки и вымысел?
В расследованиях есть ссылки на выписки из фмс и егрн различных путперсонажей.
Опровергните.
elektron:
Хосподи, до чаво наивны то навальнисты Всем его фейкам верят, вора, коррупционера и лжеца в героя возводят. Смех да и только
Хосподи, до чаво наивны то навальнисты Всем его фейкам верят, вора, коррупционера и лжеца в героя возводят. Смех да и только
Хорошо. Допустим.
Доказательства есть, что это фейки и вымысел?
В расследованиях есть ссылки на выписки из фмс и егрн различных путперсонажей.
Опровергните.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 05:20
Интересно, после просмотра последнего фильма ФБК о дворце Путина, который вышел сегодня, у кого-нибудь из форумчан мнение поменяется?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: alex_60, Rexyn
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать