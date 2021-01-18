Отправлено: - 23:19

Сабыр: ГИП,что вы всё с этими терминалами! Алексей же сказал что фишка в том,чтобы вернуться именно с Победой! Двойной смысл,вы поняли?

[Исправлено: Нурбанчик, 19.01.2021 - 23:31]

Цитата:Да чёрт с ним что сказал этот Навальный!Вам привели в пример коллапс в аэропорту Внуково. Многие пассажиры этого злосчастного рейса не успели на стыковочные рейсы, кто-то вовремя не попал домой.Я тем рейсом с берлинского Бранденбурга встречал коллегу с красноярского филиала, у которого была пересадка на рейс до Красноярска, и который должен был передать мне документы от немецких партнеров. Коллега не успел вернутся во Внуково ко времени вылета рейса, при этом а/к Победа выделила автобус с Шереметьево до Внуково для пассажиров, летящих с Бранденбурга с пересадкой во Внуково и дальше по России, но многие стыковочные пассажиры все равно не успели на свои рейсы во Внуково. Кто-то хотел побыстрее попасть домой, выбирая Внуково, а не Шереметьево. Победа также выдавала пассажирам бесплатные билеты на аэроэкспресс с тарифом «+метро/общественный наземный транспорт Москвы».Наблюдая это столпотворение (пип…пип) я пошел в автомобиль на паркинг, так как зал прилета для встречающих во Внуково был битком под завязку набит людьми, и прилетевшие пассажиры не могли пройти через такую толпу почитателей навального на выход на улицу, в том числе проблемы возникли со слов выходящих из зоны прилета и внутри зоны прилета куда встречающим вход воспрещен, так как большинство прилетевших пассажиров не могли спокойно пройти через зону встречающих.Со слов коллеги, большинство пассажиров посылали на три буквы навального, так как самолёт за место Внуково приземлился в Шереметьево. Навальный, я тоже думаю, что понимал куда прилетит. Это в Шереметьево с его поклонниками проблем бы не было, там в Шарике можно разместить действительно десять Внуково как минимум. Но этот навальный не разместит видео с той "прекрасной" любовью чем его одарили в самолете. Кстати со стюардессами он фотографировался при вылете, и девушки не знали чем это закончится, хотя эти стюардессы, самолеты рейсов которых базируются во Внуково, проживают ближе ко Внуквово, но ни как ни в стороне Шереметьево.Это то же самое для Кустаная, если бы самолет сел где-нибудь в Качарах, и вам нужно было через 40минут после прилета сесть в поезд до Кокчетава.Если вам, Сабыр, важна фишка этого Навального, а не проблемы других пассажиров этого рейса, связанные с глупой выходкой Навального, то да, с вами обсуждать что-то бесполезно.