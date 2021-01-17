Цитата:
Гога:
Выполнил задание??
Ну поболтал же)
Цитата:
Гога:
Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился Не было возможности сразу ответить.
Ну я так и думал,что коттедж под самый новый год достраивал?)
Цитата:
Victor Yang:
В России - "событие века" - Навальный возвращается в Россию. На ЯПе и видео из самолёта, и из аэропорта. Люди с ума сошли - выдумали мессию себе.
Солженицын 2.0.
Ниче уже не попишешь
Другой оппозиции нет поэтому будем любить негодяя назло власти
Детская логика
Ну и аудитория у Навального детская либо которая мыслит по детски
Бабушке назло уши отморожу
Так было веками
Сначала назло власти любили революционеров бомбистов убивающих чиновников
Добились своего,революционеры сели у власти
Нет опять все не так
Теперь назло власти будем любить диссидентов и политических популистов
Добились своего Солженицын,Горбач,Ельцин сели у власти
Опять что-то не то
Кого любить назло этой власти?
Будем теперь вспоминать как раньше было хорошо и стабильно
Ну добились Путин сел на трон
Оооопять что то не так
Теперь хотим опять свободы
Будем любить популиста и ворюгу
Так и будет кругами