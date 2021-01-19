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≡ Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение в условиях пандемии?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40750
Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение в условиях пандемии?
Отправлено: 19.01.21 - 00:35
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Днем 18 января корреспонденты "НГ" посетили все крупные частные пляжи Костаная и выяснили, где, как и за сколько можно будет окунуться в проруби. Везде нам сообщили, что ночных купаний не устраивают, потому что боятся рейдовых проверок.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9913
Re: Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение...
Отправлено: 19.01.21 - 00:35
#1
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Цитата:
Вода во всех водоемах в эту ночь становится святой и способна исцелять тело и душу.

Распространение фейков преследуется по закону ;-)
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
100
Re: Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение...
Отправлено: 19.01.21 - 00:39
#2
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на "Мохито" уже не протолкнуться, все в баню на час!
Профайл
Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
8
Re: Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение...
Отправлено: 19.01.21 - 00:43
#3
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Православные с праздником.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6635
Re: Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение...
Отправлено: 19.01.21 - 11:02
#4
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Цитата:
maxsaf:
Вода во всех водоемах в эту ночь становится святой и способна исцелять тело и душу.

Ну так то да,написали бы по христианскому вероучению считается что вода во всех водоемах становится святой........
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
636
Re: Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение...
Отправлено: 19.01.21 - 11:08
#5
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Цитата:
abaika95:
Ну так то да,написали бы

Вы правы. Исправил
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9913
Re: Сколько стоит окунуться в костанайских прорубях на Крещение...
Отправлено: 19.01.21 - 22:20
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы правы. Исправил

Все, вопросов не имею :-)
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