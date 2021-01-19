Отправлено: - 19:57

Сабыр:

Неужели,купив путёвку минимум за 200к,жалко 40$ на ПЦР и охота ехать после самолёта не домой,а в стационар? И всё ради бесплатного теста? Нелепая жадность или что?

Цитата:Я вот то же не понимаю таких людей.С самолёта вылезешь и только одно желание побыстрее до дома добраться.Или ещё "удовольствие"хотят продлить +3 дня на всё включено.