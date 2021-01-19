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41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
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