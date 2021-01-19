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≡ 41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40750
41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
Отправлено: 19.01.21 - 19:33
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Самолет из Шарм-Эль-Шейха приземлился в международном костанайском аэропорту сегодня, 19 января. На борту было 237 пассажиров и 7 членов экипажа.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20927
Re: 41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин...
Отправлено: 19.01.21 - 19:33
#1
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Все ананасы - съедят за 3 дня... :lol:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10553
41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
Отправлено: 19.01.21 - 19:39
#2
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Цитата:
drakon:
Все ананасы - съедят за 3 дня...


для информации
Вишня, ананасы, авокадо не растут в Египте.
они привозные.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20927
41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
Отправлено: 19.01.21 - 19:42
#3
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Цитата:
alex_60:
они привозные.

Тогда - помидоры... :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
444
Re: 41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин...
Отправлено: 19.01.21 - 19:43
#4
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Неужели,купив путёвку минимум за 200к,жалко 40$ на ПЦР и охота ехать после самолёта не домой,а в стационар? И всё ради бесплатного теста? Нелепая жадность или что?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7664
41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
Отправлено: 19.01.21 - 19:57
#5
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Цитата:
Сабыр:
Неужели,купив путёвку минимум за 200к,жалко 40$ на ПЦР и охота ехать после самолёта не домой,а в стационар? И всё ради бесплатного теста? Нелепая жадность или что?

Я вот то же не понимаю таких людей.
С самолёта вылезешь и только одно желание побыстрее до дома добраться.
Или ещё "удовольствие"хотят продлить +3 дня на всё включено.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2184
Re: 41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин...
Отправлено: 19.01.21 - 20:27
#6
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В таких случаях они должны оплачивать пребывание в карантинном стационаре. Сомневаюсь, что не знали, что нужны такие справки.
Сэкономленные средства потратить на тяжёлых больных ковидом
При таких темпах заражения наша медицина скоро загнётся от недостатка средств
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10553
41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
Отправлено: 19.01.21 - 20:31
#7
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что там три дня.
раньше в италии и испании через Москву летали. пару дней на паровозе до Москвы, романтика, пару дней в Москве, эрмитажи всякие, потом самолетом в Римини какие нибудь. море, Венеции, Римы,Флоренции.
потом обратно. тем же путем.
ну или самолетом.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7664
41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус
Отправлено: 19.01.21 - 20:34
#8
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Цитата:
таноми52:
В таких случаях они должны оплачивать пребывание в карантинном стационаре

Либо так,либо включать стоимость ПЦР тестов в стоимость путёвки.
Сначала были 1,3 человека теперь уже 41,с таким прогрессом скоро прям из аэропорта весь самолёт по стационарам развозить будут.
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
42
Re: 41 пассажира авиарейса Египет-Костанай отправили на карантин...
Отправлено: 19.01.21 - 20:55
#9
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А вообще в такое время зачем по заграницам ездить. Потерпеть нельзя.
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