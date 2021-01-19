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≡ Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного пользования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40750
Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного пользования
Отправлено: 19.01.21 - 16:26
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Сначала он воспользовался антисептиком, а потом положил за пазуху и унес домой. Подозреваемого уже задержали, сообщила сегодня, 19 января, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1434
Re: Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного...
Отправлено: 19.01.21 - 16:26
#1
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Ну, и зачем его судить: себя спасает и окружающим от него никакого вреда не было бы. Хозяин аптеки прямо разориться от этого.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20923
Re: Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного...
Отправлено: 19.01.21 - 16:42
#2
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А как же, без Заявления, проводят рассдедование?
И когда это, участковые, стали оперативниками?... :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1936
Re: Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного...
Отправлено: 19.01.21 - 17:21
#3
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вот жеж, блин, раскрыли преступление века!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20923
Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного пользования
Отправлено: 19.01.21 - 17:25
#4
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Цитата:
юля елиссева:
преступление века!

А санитайзер, то хоть,
полный был?... ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1229
Re: Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного...
Отправлено: 19.01.21 - 18:58
#5
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Мне больше всего понравилось-сначала принюхался, потом забрал. На спирт клюнул.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
123
Re: Рудничанин украл антисептик из аптеки для личного...
Отправлено: 19.01.21 - 19:00
#6
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аптека.спирт.халява.
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