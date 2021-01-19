Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • В-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40750
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Семее на первой организационной сессии маслихата VII созыва депутаты сфотографировались без масок, находясь близко друг к другу. Снимок распространился в соцсети и вызвал негативную реакцию в обществе.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4421
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буря в стакане
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1434
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 16:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://задержали дыхание//

Бред какой то. Сфотографировались, ну сфотографировались - что тут такого, там же нет больных и инфицированных, все абсолютно здоровые люди.
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
843
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 16:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют. В этом никаких нарушений нет и всё.//

Молодцы) Жаль что с простыми смертными это не сработает, я 30 секунд не дышал и всё.


P.s. просто обидно, когда требуют от других и даже штрафуют больно, а сами 30 секунд не дышат. Если что-то требуешь - начни с себя, будь примером для подражания
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7137
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 16:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
детский сад какой-то...
Цитата:
antonK:
Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют.

..и дружно все поржали...гы гы гы
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7662
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 18:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушили все, что только можно было и социальную дистанцию и масочный режим.Есть фотофиксация нарушения,влепить каждому по 360000 штрафу,хоть какая то польза государству будет от этих дармоедов.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20923
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 19:29
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нарушили все, что только можно было и социальную дистанцию и масочный режим

Распечатай фото и будешь этим показывать и говорить.
Продавцы 60 секунд - не дышат... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS