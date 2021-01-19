Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...

Отправлено: - 16:50

Цитата: //Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют. В этом никаких нарушений нет и всё.//



Молодцы) Жаль что с простыми смертными это не сработает, я 30 секунд не дышал и всё.





P.s. просто обидно, когда требуют от других и даже штрафуют больно, а сами 30 секунд не дышат. Если что-то требуешь - начни с себя, будь примером для подражания