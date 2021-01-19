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Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
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