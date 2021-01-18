Отправлено: - 15:17

Victor Yang:

А какая идея хоть? Кроме "разоблачения" действующих политиков совсем ничего не слышно что же он предлагает взамен

Цитата:Ну это тоже самое если Сталкер пойдет в политику) коррупционные разоблачения и.т.д. и другой идеи кроме разрушения Карфагена НЕТ! Человек хочет все сломать до основания а кто за него строить потом будет? А неважно там дальше трава не расти) Типичный Ельцин)