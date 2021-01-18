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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40748
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9934
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 13:19
#90
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Цитата:
Victor Yang:
А взамен он предлагает. Стать президентом, привести помощников из Вашингтона. И Первым делом они разрушат армию и флот. Развалят все военые-научные институты. Ну естественно приватизируют ресурсы. Из страны сделают помойку. И в в конечном итоги как и мечтали отгребут всю Сибирь и владивосток.)) :-o :-x
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
45
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 13:58
#91
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. В России Алексей борец с коррупцией! А в тюрьме или на свободе — это уже вопрос второй А что об этом деле думают в Совете по правам человека при президенте России?
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
46
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 15:02
#92
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Цитата:
Janus:
Решение ЕСПЧ в России не действует. Конституция новая кто не слышал.

Вот тут вы не правы. Поправки к конституции лишь позволяют конституционному суду РФ выносить решения на основе российского, а не международного законодательства.
А вот решения ЕСПЧ в России по прежнему легетимны, их юридический статус остался прежним. И будет таким, пока российское правительство не разорвет соответствующие договора и не выйдет из ЕСПЧ.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6635
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 19.01.21 - 15:17
#93
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Цитата:
Victor Yang:
А какая идея хоть? Кроме "разоблачения" действующих политиков совсем ничего не слышно что же он предлагает взамен

Ну это тоже самое если Сталкер пойдет в политику) коррупционные разоблачения и.т.д. и другой идеи кроме разрушения Карфагена НЕТ! Человек хочет все сломать до основания а кто за него строить потом будет? А неважно там дальше трава не расти) Типичный Ельцин)
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