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≡ Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40748
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
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В Семее на первой организационной сессии маслихата VII созыва депутаты сфотографировались без масок, находясь близко друг к другу. Снимок распространился в соцсети и вызвал негативную реакцию в обществе.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4421
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
#1
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Буря в стакане
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