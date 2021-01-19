Отправлено: - 12:13

В Казахстане повысят цены на железнодорожные билеты на все социально значимые маршруты

Цитата:Вот же парадокс, а не страна... Вроде социально значимые - значит необходимые всем слоям населения, поэтому должны быть доступные всем... могут датироваться в случае чего из бюджета. Ан, нет... поднимем цены и возложим всё на народ...обозвав мифическим "комплексом мер по улучшению условий".