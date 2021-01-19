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≡ В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40747
В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
Отправлено: 19.01.21 - 10:40
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В Казахстане повысят цены на железнодорожные билеты на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях. По информации пресс-службы, АО "Пассажирские перевозки" проводит комплекс мер, направленных на улучшение условий перевозок пассажиров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9934
Re: В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
Отправлено: 19.01.21 - 10:40
#1
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А че им валидаторы не поставят как автобусникам? У них тоже левак есть))) А то может не повышать надо а понижать 8-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4420
Re: В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
Отправлено: 19.01.21 - 11:04
#2
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Только зарплаты работягам не растет обещая оставаться одинаковой так долго, что хоть здесь намечается стабильность. Кстати разрешаю взять в качестве аргумента для составителей докладов и отчётов для своих боссов
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7136
Re: В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
Отправлено: 19.01.21 - 12:13
#3
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Цитата:
В Казахстане повысят цены на железнодорожные билеты на все социально значимые маршруты

Вот же парадокс, а не страна... Вроде социально значимые - значит необходимые всем слоям населения, поэтому должны быть доступные всем... могут датироваться в случае чего из бюджета. Ан, нет... поднимем цены и возложим всё на народ...обозвав мифическим "комплексом мер по улучшению условий".
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