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≡ В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40747
В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
Отправлено: 19.01.21 - 10:40
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В Казахстане повысят цены на железнодорожные билеты на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях. По информации пресс-службы, АО "Пассажирские перевозки" проводит комплекс мер, направленных на улучшение условий перевозок пассажиров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9933
Re: В Казахстане подорожают железнодорожные билеты
Отправлено: 19.01.21 - 10:40
#1
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А че им валидаторы не поставят как автобусникам? У них тоже левак есть))) А то может не повышать надо а понижать 8-)
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