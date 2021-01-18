Почитал комментарии пользователей НГ разделенных за и против Навального… Всегда смотрел ютуб с публикациями Навального, интересный материал, видно, что на одну зарплату Навального всё эти материалы не подготовишь, но и проверить подлинность такой информации далеко не просто.
У меня один вопрос к Навальному, знаю, что он не ответит, но интересно мнение его сторонников здесь на сайте НГ.
Навальный для возвращения на родину выбрал самый бюджетный эконом-вариант, дешевле билетов нет, а именно выбрал лоукостера "Победа" прилетающего во Внуково, и не выбирал например, обычную авиакомпанию в лице Аэрофлота или другой авиакомпании "не лоукостера" прилетающие в Шереметьево или Домодедово, кстати данную тему пока что не затрагивали ни в каких российских или западных СМИ. С Германии в Москву летает далеко не одна авиакомпания.
Непонятно почему Навальный выбрал «Внуково» с одним терминалом "А" не разделенным на внутренние/международные авиалинии в зоне ожидания для встречающих пассажиров.
При этом Шереметьево, не считая терминала бизнес-авиации, имеет ЧЕТЫРЕ терминала: один - чисто внутрироссийский, два международных, и один совмещенный - внутренние и международные авиалинии, все терминалы расположены друг от друга отдельно и расположены попарно в противоположенных частях шереметьевского авиаузла.
Если брать в сравнение Внуково, с его первым этажом Терминала "А" где имеется ЕДИНАЯ зона ожидания для встречающих, зона единая через которую при прилете выходят из контролируемой зоны аэропорта прилетевшие пассажиры внутренних/международных авиалиний со здания аэропорта на улицу, то такая зона для встречающих во Внуково не разделена между такими авиалиниями.
И если гипотетически поделить «Внуковскую зону ожидания» для встречающих между внутренними/международными авиалиниями поровну, то такая «международная» часть будет не менее 10 раз (!!!) меньше площади для зоны ожидания встречающих в терминалах международных авиалиний а/п Шереметьево!
Я не говорю сейчас об общей площади всех зон ожидания встречающих во всех ЧЕТЫРЕХ терминалах Шереметьево в сравнении с одним терминалом а/п Внуково!
Если господин Навальный, так сказать руководитель ФБК - признанного в РФ инноагентом, кстати, как и Russia Today признанного в США инноагентом, то есть руководителя ФБК спонсируемого из-за рубежа, то что Навальный не мог себе позволить прилететь в Шереметьево, принимая в условия пандемию коронавируса в стране, - то такой вопрос остается открытым и очень интересным?! ПОЧЕМУ НАВАЛЬНЫЙ НЕ ПОЛЕТЕЛ В ШЕРЕМЕТЬЕВО???!!!
Уж Навальный точно, а я НЕ ПОВЕРЮ что Навальный не знал, что такое Шереметьево по сравнению со Внуково, своим нутром понимал что привлекать своих сторонников на свою встречу во Внуково это ПРЕСТУПЛЕНИЕ в такое время пандемии!!!
Если Навальному не жалко своих сторонников, то при чем тут встречающие во Внуково остальные люди и сотрудники а/п Внуково, люди которые ждали своих родных и близких или знакомых и сотрудники аэропорта которые выполняли свою работу? Кстати в Москве был 20 градусный мороз и никого не выгоняли из зоны прилета Внуково.
Навальный оповестив своих "поклонников" парализовал работу зоны прилета а/п Внуково, когда в данной зоне для встречающих было не протолкнутся, при этом Шереметьево, в связи с пандемией и вызванного этим минимальным за последние 20 лет пассажиропотоком из-за рубежа, выглядело со своими площадями ожидания встречающих для прилета международных авиалиний, как Титаник "Шереметьево" по сравнению с лодочкой "Внуково", когда во Внуково сейчас внутрироссийский пассажиропоток далеко не малый по сравнению с международными авиалиниями, то есть во Внуково общая зона встречающих внутренних/международных авиалинии далеко не пустая.
Так что после этого решения Навального прилететь лоукостером во Внуково созвав на встречу всех своих поклонников, а не Аэрофлотом или другой авиакомпанией в Шереметьево или Домодедово, при этом цены почти одинаковые, я считаю спланированной акцией.
Адекватный человек, тем более политик, это моё мнение, все-таки должен думать о своих почитателях, тем более об обычных пассажирах в аэропорту.
Кстати из-за столпотворения и невозможности работы зоны ожидания прилета а/п Внуково, рейс Победы с Навальным был перенесен в Шереметьево. Здесь я авиационные службы московского авиаузла поддерживаю полностью в период пандемии. И Победа не отказалась изменить место посадки, понимая что зона ожидания прилета Внуково парализована в связи с переполнением зоны в 20 градусный мороз на улице.
Для читателей НГ не знакомых с Шереметьево и Внуково, можно привести в пример для сравнения Шереметьево и Внуково, как сравнение зоны прилета аэропорта Астаны и Кустаная (для Кустаная в сравнение - территория здания аэровокзала перед постом досмотра на вылет))) а не "миниатюрная"зона досмотра при прилете
Это все фигня. Билл Гейтс стал крупнейшим частным землевладельцем в США. Золото в цене, когда есть что кушать. Билли давно занимается земледелием в Африке, но там очень много факторов убивают гениальные идеи. Надеюсь, он сможет их реализовать на собственной земле. Он не из тех, кто гадает на кофейной гуще, что же будет завтра. Он это ЗАВТРА сделает таким, как ему нужно. Готовьтесь, самое интересное впереди
Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать