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Днем 18 января корреспонденты "НГ" посетили все крупные частные пляжи Костаная и выяснили, где, как и за сколько можно будет окунуться в проруби. Везде нам сообщили, что ночных купаний не устраивают, потому что боятся рейдовых проверок.