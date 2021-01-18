Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не подлежащих приватизации
МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не подлежащих приватизации
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать