Re: Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!

Отправлено: - 21:57

Цитата: "... что делать с чиновниками, несущим подобный абсурд?"

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Да не абсурд это. Они прекрасно понимают, что население

НИЧЕГО не решает. Как и что они пишут - ничего не изменит. Граждане! Лайте сколько угодно. Бюрократии от этого ни жарко,

ни холодно.Кто из смертных пытался вместо разрешённого лая кусаться, например, в крупном городе на выборах собраться на протесты (мужчины,женщины), тех долго держали на морозе в окружении, что место протеста превратилось в общественный

туалет.