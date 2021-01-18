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≡ Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40744
Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!
Отправлено: 18.01.21 - 12:53
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Говорят, что ораторское искусство служит адвокатам, чтобы бороться против несправедливости, учителям - против незнания, священнослужителям - против ереси, а чиновникам - чтобы удержаться у власти. Читая речи наших чиновников, все больше убеждаешься в справедливости этого утверждения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4419
Re: Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!
Отправлено: 18.01.21 - 12:53
#1
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Вялотекущая реформа выносящий мозг своими цитатами, лозунгами со всех сторон , призывы, обращения граждан, цифры и слова-обещания начиная от главы государства до разоблачения от журналистов местного разлива. Что делать?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1226
Re: Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!
Отправлено: 18.01.21 - 13:16
#2
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Мало того, что они считают народ идиотами. Они своими реформами в образовании делают из людей идиотов.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
117
Re: Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!
Отправлено: 18.01.21 - 19:35
#3
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Они порядок,в том что есть, навести порядок. А сейчас говорят младореформаторы пришли. Ну вот теперь заживём!!! Даёшь программу 20 50!!
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
117
Re: Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!
Отправлено: 18.01.21 - 19:36
#4
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Они порядок,в том что есть, навести не могут. А сейчас говорят младореформаторы пришли. Ну вот теперь заживём!!! Даёшь программу 20 50!!
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
215
Re: Николай ВОРОНИН: Красиво говорим!
Отправлено: 18.01.21 - 21:57
#5
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Цитата: "... что делать с чиновниками, несущим подобный абсурд?"
==================================================
Да не абсурд это. Они прекрасно понимают, что население
НИЧЕГО не решает. Как и что они пишут - ничего не изменит. Граждане! Лайте сколько угодно. Бюрократии от этого ни жарко,
ни холодно.Кто из смертных пытался вместо разрешённого лая кусаться, например, в крупном городе на выборах собраться на протесты (мужчины,женщины), тех долго держали на морозе в окружении, что место протеста превратилось в общественный
туалет.
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