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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40744
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 17:59
Цитата:
А что мире есть государства где правит только честные люди, выбранные народом. Не смешите. Нет таких государств и никогда не было. Путин по сравнению с шайкой 90 не грабил страну, а востановил ее. А если в команде были воры, то это было всегда. Вспомяните Петра первого и его лучшего друга Меньшикова (вора такого какого поискать можно). Но оно дело воровать не разрушая государства. Другое быть грабителем государства превращая его в угли. Воры в правительстве были всегда и будут, это особенность человека.
Маркс:
Или нужно было привести чью-то чужую шайку, как это сделали до него в 90-е
Или нужно было привести чью-то чужую шайку, как это сделали до него в 90-е
А что мире есть государства где правит только честные люди, выбранные народом. Не смешите. Нет таких государств и никогда не было. Путин по сравнению с шайкой 90 не грабил страну, а востановил ее. А если в команде были воры, то это было всегда. Вспомяните Петра первого и его лучшего друга Меньшикова (вора такого какого поискать можно). Но оно дело воровать не разрушая государства. Другое быть грабителем государства превращая его в угли. Воры в правительстве были всегда и будут, это особенность человека.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2133
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 18:29
Цитата:
Маркс:
Так лучше пусть это будут ребята со своего района, чем придут чужаки со своими понятиями, правилами и законами, жаждущие погреть руки у чужого костра.
Так лучше пусть это будут ребята со своего района, чем придут чужаки со своими понятиями, правилами и законами, жаждущие погреть руки у чужого костра.
(Полноправные пользователи)
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- 02.07.13
- Сообщений:
- 1328
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 18:49
Цитата:
Абайка, опять подглядываете за соседом?) Вы не ходите там в комменты, местные почитайте, они шоколадные, со специфическим запахом)))То, что вам нужно)
Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))
Абайка, опять подглядываете за соседом?) Вы не ходите там в комменты, местные почитайте, они шоколадные, со специфическим запахом)))То, что вам нужно)
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:02
Выше отдельные комментаторы отмечают, что Запад завыл
там же тоже не дурачки.есть юристы которые обьяснили Лесику.сколько и что ему грозит при возвращении.и какие дивиденды ему причитаются за этот весь пиар так сказать.светило бы ему много да х бы он назад поехал Леша
там же тоже не дурачки.есть юристы которые обьяснили Лесику.сколько и что ему грозит при возвращении.и какие дивиденды ему причитаются за этот весь пиар так сказать.светило бы ему много да х бы он назад поехал Леша
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:12
суд идет. сам нарывается-дед в бункере обезумел, беззаконие, я хороший.
посмотрим результат.
посмотрим результат.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:25
Цитата:
ты честный 101 вый
[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:26]
alex_60:
я хороший.
я хороший.
ты честный 101 вый
[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:26]
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:39
Журналисты издания "Подъем" спросили Пескова, знают ли в Кремле о задержании Навального. "Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", - ответил пресс-секретарь. По словам Пескова, воскресенье у него последний день отпуска и он не следил за происходящим.
[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:40]
[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:41]
[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:40]
[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:41]
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:46
"Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышня, которая выходит на бал. Мы все-таки должны, прежде всего, заниматься работой своей. Наша работа заключается в реализации российской внешней политики", - заявил Лавров на своей пресс-конференции, добавив, что "случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно", а его задержание относится к компетенции правоохранительных органов.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:55
пока на 30 суток посадили.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 20:05
В следственном изоляторе он будет ожидать заседания, во время которого будет решено, заменят ли ему срок с условного на реальный. Судебный процесс запланирован на 29 января.
(Полноправные пользователи)
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- Германия
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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 20:18
Цитата:
Получит реальный срок...
alex_60:
Судебный процесс запланирован на 29 января.
Судебный процесс запланирован на 29 января.
Получит реальный срок...
(Пользователи)
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- город Костанай
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Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 21:14
Алексей настоящий мужчина! В отличие от бункерного показавший своё настоящее трусливое нутро!Алексей выехал за территорию России не по своей воле .!Вывезли его с территории России в без сознательном состоянии по разрешению того же бункерного.По вопросу Кировлеса есть решение ЕСПЧ. И вообще это ПОЗОР на весь мир!
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 22:14
Цитата:
недоотравили.передали им чтоб назад вернулся здоровым.вот с..и
ПолиграфЪ Боярышников:
Вывезли его с территории России в без сознательном состоянии по разрешению того же бункерного
Вывезли его с территории России в без сознательном состоянии по разрешению того же бункерного
недоотравили.передали им чтоб назад вернулся здоровым.вот с..и
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 6155
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 22:20
Хосподи, до чаво наивны то навальнисты
Всем его фейкам верят, вора, коррупционера и лжеца в героя возводят.
Смех да и только
Всем его фейкам верят, вора, коррупционера и лжеца в героя возводят.
Смех да и только
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 22:34
Решение ЕСПЧ в России не действует. Конституция новая кто не слышал. Да ЕСПЧ как то сильно ничего на Донбассе не замечают. Такой предвзятый суд хуже любого суда африканского государства.
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