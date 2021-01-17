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- Можете ли вы разъяснить запрет на массовые мероприятия. Почему крещенские купания запрещены, а челлендж по передаче флага, в котором участвуют десятки человек, нет? – спросил корреспондент «НГ». - Я уже говорил, что купания запрещены

Цитата:Ему про Фому, а он про Ерёму....Что с челленджем-то, а, товарищи санврачи?Глазки то закрыли на это массовое мероприятие?Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?