Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40744
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 15:28
Новые ограничения, которые вводятся с понедельника, 18 января, прокомментировали на брифинге в РСК главный государственный санитарный врач области, его заместитель и руководитель управления образования.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20917
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 15:28
Где там Добринцофф?
Для него, написано...
Для него, написано...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7661
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 15:41
Цитата:
Я здесь,спасибо drakon прочитал ответ.
Большое спасибо Максиму Сушко за вопрос.
Перчатки действительно больная тема,будем надеяться, что здравый смысл победит и министрество отменит этот абсурд.
А пока есть постановление 67 от 25 декабря 2020,можно ссылаться на него в случае чего.
[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2021 - 15:46]
drakon:
Где там Добринцофф? Для него, написано..
Где там Добринцофф? Для него, написано..
Я здесь,спасибо drakon прочитал ответ.
Большое спасибо Максиму Сушко за вопрос.
Перчатки действительно больная тема,будем надеяться, что здравый смысл победит и министрество отменит этот абсурд.
А пока есть постановление 67 от 25 декабря 2020,можно ссылаться на него в случае чего.
[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2021 - 15:46]
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 15:42
Цитата:
Ему про Фому, а он про Ерёму....
Что с челленджем-то, а, товарищи санврачи?
Глазки то закрыли на это массовое мероприятие?
Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?
- Можете ли вы разъяснить запрет на массовые мероприятия. Почему крещенские купания запрещены, а челлендж по передаче флага, в котором участвуют десятки человек, нет? – спросил корреспондент «НГ». - Я уже говорил, что купания запрещены
Ему про Фому, а он про Ерёму....
Что с челленджем-то, а, товарищи санврачи?
Глазки то закрыли на это массовое мероприятие?
Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9932
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 16:32
А я в этом году и без запретов от санврачей не хочу в проруби купатся. Даже смотреть не хочу в холодную, ледяную крещенскую прорубь. Недавно вечером чет покашлел три раза и вспотел сразу от страха))Сразу принял ведро разных таблеток. Утром вроде все нормально. Ложная тревога оказалась)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6631
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 18:26
Цитата:
Ну ты немного пораскинь мозгой
Купание это толпа,стоящая плечом к плечу
Час-два
Купаются на морозе на ветру
Пьют
Вредно это все сейчас
А челлендж все на расстоянии друг от друга
Верхом
Проехались пол часа и разбежались
Тоже вредно
Но уже не так
Из двух зол разрешили меньшее)
yudjin:
Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?
Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?
Ну ты немного пораскинь мозгой
Купание это толпа,стоящая плечом к плечу
Час-два
Купаются на морозе на ветру
Пьют
Вредно это все сейчас
А челлендж все на расстоянии друг от друга
Верхом
Проехались пол часа и разбежались
Тоже вредно
Но уже не так
Из двух зол разрешили меньшее)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2133
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 19:07
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 20:02
Цитата:
Сегодня под вечер поехали покататься на ватрушках на набережную по Гашека...из..Мохито доносился звук ...бензопилы...Мужики готовили прорубь.
Там по ходу другой иммунитет?
- У нас впереди намечаются крещенские праздники, я напомню, что запрещена организация массовых купаний в день Крещения, - добавил заместитель
Сегодня под вечер поехали покататься на ватрушках на набережную по Гашека...из..Мохито доносился звук ...бензопилы...Мужики готовили прорубь.
Там по ходу другой иммунитет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2976
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 20:03
Нечитайло ответил:
- По санитарным правилам носить перчатки продавцам обязательно.
----А сам бы показал пример , было бы интересно .
[Исправлено: Гога, 17.01.2021 - 17:05]
- По санитарным правилам носить перчатки продавцам обязательно.
----А сам бы показал пример , было бы интересно .
[Исправлено: Гога, 17.01.2021 - 17:05]
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 18.01.21 - 10:04
Цитата:
Во всех частных заведениях с доступом к воде будут проруби.
Обычай есть обычай.
Запрещакам совет: Не лезьте в обычаи и обряды. Не стали делать общественной купели за счёт бюджета из приведённых соображений-ваше право, никто не оспаривает. Но дале нос свой не суйте! Обряды и обычаи это вам не ТРЦ и жральни. Или решили перенести крещенские купания в крышуемый ТермоПарк?
yudjin:
Во всех частных заведениях с доступом к воде будут проруби.
Обычай есть обычай.
Запрещакам совет: Не лезьте в обычаи и обряды. Не стали делать общественной купели за счёт бюджета из приведённых соображений-ваше право, никто не оспаривает. Но дале нос свой не суйте! Обряды и обычаи это вам не ТРЦ и жральни. Или решили перенести крещенские купания в крышуемый ТермоПарк?
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 18.01.21 - 10:38
Цитата:
Я понял, это новая программа поддержки малого бизнеса.
Бюджетные горки - нельзя... опасно! Частные - пожалуйста. Народ весь там.
Бюджетная прорубь- нельзя! Частные - пожалуйста...
Как грится и овцы (бюджет) целы и волки (бизнес) сыты.
Горожанин_kst:
Или решили перенести крещенские купания в крышуемый ТермоПарк?
Или решили перенести крещенские купания в крышуемый ТермоПарк?
Я понял, это новая программа поддержки малого бизнеса.
Бюджетные горки - нельзя... опасно! Частные - пожалуйста. Народ весь там.
Бюджетная прорубь- нельзя! Частные - пожалуйста...
Как грится и овцы (бюджет) целы и волки (бизнес) сыты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1226
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 18.01.21 - 13:01
Цитата:
Проруби то будут, а вот как с их освящением? Пойдёт ли церковь против власти? И по поводу других регионов. Там жёсткого запрета нет, купель разрешена с определёнными ограничениями.
Горожанин_kst:
Проруби то будут, а вот как с их освящением? Пойдёт ли церковь против власти? И по поводу других регионов. Там жёсткого запрета нет, купель разрешена с определёнными ограничениями.
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 18.01.21 - 20:49
Цитата:
Вода сама обладает волшебными свойствами в эту ночь, без продажных трепещущих перед властью попов. Кому нужны эти продавцы опиума для народа? Вера и религия(культ) не равноценны.
А про отсутствие запретов в других регионах...всяко разно везде, где запрет, где просто не рекомендовано...у нас такой аким и такие указания. Пока он здесь, так и будет. Хорошо ли, плохо ли, но это факт.
[Исправлено: Горожанин_kst, 18.01.2021 - 20:50]
КГСПС:
Вода сама обладает волшебными свойствами в эту ночь, без продажных трепещущих перед властью попов. Кому нужны эти продавцы опиума для народа? Вера и религия(культ) не равноценны.
А про отсутствие запретов в других регионах...всяко разно везде, где запрет, где просто не рекомендовано...у нас такой аким и такие указания. Пока он здесь, так и будет. Хорошо ли, плохо ли, но это факт.
[Исправлено: Горожанин_kst, 18.01.2021 - 20:50]
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 18.01.21 - 20:53
Цитата:
И как в воду глядел! Где-то слышал, попы сегодня воду ТермоПарка освящали. И администрация для омовения туда всех оченама просит, за плату малую, простому люду посильную ...
Вот вам и анекдот!
Это было бы смешно, да только не плакать, в голос выть хочется...
[Исправлено: Горожанин_kst, 18.01.2021 - 20:57]
yudjin:
И как в воду глядел! Где-то слышал, попы сегодня воду ТермоПарка освящали. И администрация для омовения туда всех оченама просит, за плату малую, простому люду посильную ...
Вот вам и анекдот!
Это было бы смешно, да только не плакать, в голос выть хочется...
[Исправлено: Горожанин_kst, 18.01.2021 - 20:57]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Rexyn
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать