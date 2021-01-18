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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40744
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
40
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 17:59
#60
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Цитата:
Маркс:
Или нужно было привести чью-то чужую шайку, как это сделали до него в 90-е

А что мире есть государства где правит только честные люди, выбранные народом. Не смешите. Нет таких государств и никогда не было. Путин по сравнению с шайкой 90 не грабил страну, а востановил ее. А если в команде были воры, то это было всегда. Вспомяните Петра первого и его лучшего друга Меньшикова (вора такого какого поискать можно). Но оно дело воровать не разрушая государства. Другое быть грабителем государства превращая его в угли. Воры в правительстве были всегда и будут, это особенность человека.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2133
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 18:29
#61
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Цитата:
Маркс:
Так лучше пусть это будут ребята со своего района, чем придут чужаки со своими понятиями, правилами и законами, жаждущие погреть руки у чужого костра.


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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1328
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 18:49
#62
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Цитата:
Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))

Абайка, опять подглядываете за соседом?) Вы не ходите там в комменты, местные почитайте, они шоколадные, со специфическим запахом)))То, что вам нужно)
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
121
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:02
#63
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Выше отдельные комментаторы отмечают, что Запад завыл
там же тоже не дурачки.есть юристы которые обьяснили Лесику.сколько и что ему грозит при возвращении.и какие дивиденды ему причитаются за этот весь пиар так сказать.светило бы ему много да х бы он назад поехал Леша
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10545
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:12
#64
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суд идет. сам нарывается-дед в бункере обезумел, беззаконие, я хороший.
посмотрим результат.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
121
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:25
#65
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Цитата:
alex_60:
я хороший.

ты честный :-)101 вый

[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:26]
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
121
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:39
#66
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Журналисты издания "Подъем" спросили Пескова, знают ли в Кремле о задержании Навального. "Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", - ответил пресс-секретарь. По словам Пескова, воскресенье у него последний день отпуска и он не следил за происходящим.

[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:40] :-)

[Исправлено: андрей 117, 18.01.2021 - 19:41]
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
121
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:46
#67
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"Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышня, которая выходит на бал. Мы все-таки должны, прежде всего, заниматься работой своей. Наша работа заключается в реализации российской внешней политики", - заявил Лавров на своей пресс-конференции, добавив, что "случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно", а его задержание относится к компетенции правоохранительных органов.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10545
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 19:55
#68
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пока на 30 суток посадили.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10545
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 20:05
#69
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В следственном изоляторе он будет ожидать заседания, во время которого будет решено, заменят ли ему срок с условного на реальный. Судебный процесс запланирован на 29 января.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20917
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 20:18
#70
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Цитата:
alex_60:
Судебный процесс запланирован на 29 января.

Получит реальный срок... :-o
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