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≡ "Налоговикам надо было признать ошибку". Казахстанским бухгалтерам придется переделывать работу за 3 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40744
"Налоговикам надо было признать ошибку". Казахстанским бухгалтерам придется переделывать работу за 3 года
Отправлено: 18.01.21 - 16:16
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Казахстанским бухгалтерам придется переделывать работу за три года. Все из-за изменений в Налоговом кодексе страны, которые внесли 10 декабря 2020 года, но в силу они вступают с 1 января 2018 года. Теперь бухгалтерам нужно пересчитать налоговые отчисления сотрудников и пересдать отчеты.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2976
Re: "Налоговикам надо было признать ошибку"....
Отправлено: 18.01.21 - 16:16
#1
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А как же постулат - закон обратной силы не имеет ??
Профайл
Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1326
Re: "Налоговикам надо было признать ошибку"....
Отправлено: 18.01.21 - 18:23
#2
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С маленькой оговоркой, что перерасчет делается по заявлению. Нет заявления-нет перерасчета. Где сейчас искать людей, которые работали по договорам ГПХ. Ждем официальной бумаги, посмотрим, что они в очередной раз наваяют.

А кто это делает? (с)
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