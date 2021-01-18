Re: "Налоговикам надо было признать ошибку"....

Отправлено: - 18:23

С маленькой оговоркой, что перерасчет делается по заявлению. Нет заявления-нет перерасчета. Где сейчас искать людей, которые работали по договорам ГПХ. Ждем официальной бумаги, посмотрим, что они в очередной раз наваяют.



А кто это делает? (с)