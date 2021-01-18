Отправлено: - 12:14

yudjin:

уфффф, избавили Мухамбетова от этого неприятного народишка,как Денисов, Ведлер или какой-то аксакал, которые могли потревожить его неудобными и неожиданными вопросами,

Цитата:Какие от Денисова и Ведлер могут быть неудобные и неожиданные вопросы?)Смеёшься что-ли?Их только один вопрос и интересует по региону- как спать лечь во время?