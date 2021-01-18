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≡ Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40744
Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области?
Отправлено: 18.01.21 - 12:07
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В связи с эпидемиологической обстановкой все встречи пройдут в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службу акима Костанайской области. Первыми с отчетом перед населением выступят акимы Сарыкольского и Алтынсаринского районов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6631
Re: Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов...
Отправлено: 18.01.21 - 12:07
#1
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Акимы будут сидеть в кабинетах
А вопросы им будут откуда задавать?)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7134
Re: Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов...
Отправлено: 18.01.21 - 12:09
#2
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Цитата:
В связи с эпидемиологической обстановкой все встречи пройдут в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службу акима Костанайской области.

уфффф, избавили Мухамбетова от этого неприятного народишка,как Денисов, Ведлер или какой-то аксакал, которые могли потревожить его неудобными и неожиданными вопросами, долгими правдивыми речами, не нурлыкунскими цифрами...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6631
Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области?
Отправлено: 18.01.21 - 12:14
#3
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Цитата:
yudjin:
уфффф, избавили Мухамбетова от этого неприятного народишка,как Денисов, Ведлер или какой-то аксакал, которые могли потревожить его неудобными и неожиданными вопросами,

Какие от Денисова и Ведлер могут быть неудобные и неожиданные вопросы?)
Смеёшься что-ли?
Их только один вопрос и интересует по региону- как спать лечь во время?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4419
Re: Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов...
Отправлено: 18.01.21 - 12:39
#4
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Вчера из воскресного выпуСка мир наизнанку: в городе добровчи , как и по всей Хорватии мэров избирают прямым голосованием населения каждый год в одно и тоже время, вот уже на протяжении тридцать пять лет мэра города знает каждая собака, он ходит по городу и разговаривают простыми гражданами, все его знают в лицо , здороваются. Могут рассказать о проблеме любой гражданин, на утро следующего дня проблему решат.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7134
Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области?
Отправлено: 18.01.21 - 12:45
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Могут рассказать о проблеме любой гражданин, на утро следующего дня проблему решат.

Мы не какие-то там Добровичи... Мы нэзалэжная и самойстийная Елорда, у нас к акиму на драной козе не подъедешь... если только на коне и с флагом...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6631
Re: Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов...
Отправлено: 18.01.21 - 13:18
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Вчера из воскресного выпуСка мир наизнанку: в городе добровчи , как и по всей Хорватии мэров избирают прямым голосованием населения каждый год в одно и тоже время

У нас тоже хотят сделать чтобы в каждой деревне акимов избирали прямым голосованием,так что скоро заживём как в Хорватии! Ведь все проблемы только от этого были!)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3786
Re: Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов...
Отправлено: 18.01.21 - 18:15
#7
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Кому карантин, а кому мать родная.
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